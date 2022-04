Lucía Sánchez anuncia su embarazo e Isaac Torres rompe su silencio

Lucía Sánchez, una de las concursantes más sonadas de la pasada edición de La isla de las tentaciones, se convertía en la nueva participante de Baila Conmigo, un nuevo formato de Cuatro presentado por Nagore Robles. Sin embargo, su participación ha sido escasa pues, tres días después de comenzar el dating show, era ella misma quien decidía abandonar por un motivo que ha dejado con la boca abierta tanto a la conductora del espacio televisivo como a la audiencia.

Al finalizar el programa el pasado viernes, la concursante ha soltado la bomba: “Estoy embarazada de Isaac”. Aunque la gaditana contaba en el primer programa que había roto con el catalán tras varias infidelidades, ahora ha anunciado que está esperando un hijo junto a él. Una noticia que ha dejado en shock a Nagore que, tras confesar tener los pelos de punta, le ha dado la enhorabuena a la joven. “¿Estás contenta? ¿Estás feliz?”, le ha preguntado. En ese momento, Lucía ha roto en llanto y, emocionada por la buena nueva, ha confesado lo mal que lo había pasado estos días al no poder hacer público su embarazo. La que fuera concursante de la isla más polémica, que se estrenaba en Baila Conmigo, ha prometido volver al espacio televisivo para dar más detalles. “Yo me comprometo a venir el lunes a contarlo todo, pero necesito irme a mi casa con mi familia, estaba muy nerviosa y no podía más. No sabía cómo disimularlo”, se ha sincerado.

Horas después, el catalán, disgustado por hacer pública la noticia, se ha pronunciado en sus redes sociales. “Bueno chicos, ya os habéis enterado de la noticia. Yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas”, ha comenzado relatando a sus miles de seguidores. El exconcursante de La isla de las tentaciones, más conocido como Lobo, ha explicado que no había querido decir nada antes por respetar a Lucía, pues considera que es algo que tenían que contar los dos. “Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer yo cargo de eso. Ahora ya lo sabéis, espero que todo vaya bien, que vaya para adelante. Que se cuide mucho ella, que esté bien ya os iré contando”, ha finalizado.

La noticia llega en un momento bastante confuso para la pareja pues, un año después de que su relación saliera a la luz, Lucía e Isaac ponían punto y final a su historia de amor el pasado mes de febrero. Era la futura mamá quien lo contaba públicamente en su canal de Mtmad, en el que relataba las distintas infidelidades que Lobo habría protagonizado. “Hemos roto porque a mí la cabeza ya se me caía al suelo de cuernos”, confesaba. Este era el motivo principal de su separación, sin embargo, la decisión la tomó tras vivir uno de los momentos más difíciles de su relación. “Le dije que por la mañana regresaría y cuando entré me lo encontré desnudo con otra chica en mi cama”, concluyó así su declaración. Lucía e Isaac se conocieron en la última edición de La isla de las tentaciones después de que ella entrara con su pareja, Manuel, a participar en el programa presentado por Sandra Barneda. Ahora, tras una relación llena de idas y venidas y una ruptura de lo más turbia, la pareja se enfrenta a un futuro que, aunque separados, vivirán unidos por un hijo en común.