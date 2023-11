Lucía Pombo, piloto de aviones y hermana mayor de la influencer María Pombo, ponía rumbo a Tanzania a comienzos de noviembre en un viaje de lo más apasionante que ha terminado con unas consecuencias algo desagradables para la joven. Y es que tal y como ella ha confirmado a través de sus redes sociales, no volvió sola a España, lo hizo con un gusano dentro de su pie derecho que sigue vivo debajo su piel y, lo que es peor: nota prácticamente casi todos sus movimientos.

Lucía Pombo muestra el gusano en su pie / Redes sociales

Pensando que tenía una picadura o una reacción alérgica, sus visitas por varios hospitales durante la última semana para recibir un diagnóstico sobre lo que le estaba ocurriendo terminaron por confirmar que tenía una parasitosis. «Noto cómo se mueve. Me han recomendado que fuera al hospital para quitármelo cuanto antes», explicaba ante sus más de 458 seguidores en Instagram.

Concretamente, Lucía ha sido infectada por una «larva migrans», un parásito típico de la zona que ha visitado en África Occidental. Ante las preguntas y la preocupación de sus followers por semejantes declaraciones, la piloto no ha dudado en contestar a todas las dudas que le han planteado y mostrar cómo se siente en la actualidad. «El gusano sigue activo. No sabéis la grima que da sentir cómo avanza. Prefería vivir en la ignorancia y pensar que era una reacción alérgica rara», comenzaba señalando hace solo unas horas.

Lucía Pombo / Gtres

«Muchos de vosotros decís que os amputaríais el pie, yo también lo haría de la grima que me da pensar que tengo ahí una cosa que crece y es que, además, la ves crecer. Intento no pensarlo porque esto es lo que hay, lo tengo en el pie y espero que muera pronto», aclaraba. Sin embargo, el proceso puede demorarse algo en el tiempo. «He ido esta mañana de nuevo al médico, me han dicho que tengo que tener bastante paciencia porque lo que me han hecho es darme pastillas como para desparasitar por dentro, que de hecho se utilizan para la sarna. No entiendo la manera de matar al gusano este», decía la hermana de María Pombo.

Además, destacaba que una de las cosas que más le preocupan es qué va a pasar cuando la larva muera. «¿Se va a quedar muerta dentro de mí, se desintegrará? No entiendo nada», decía a través de sus redes sociales. «Es alucinante lo que avanza este gusano, unos 2-4 centímetros diarios. Ayer me acosté con la cabeza del gusano por debajo del meñique y ahora está casi pasado y bordeado el dedo», indicaba junto a una imagen donde mostraba la posición del mismo en su pie.

A pesar de este contratiempo, Lucía Pombo se ha mostrado de lo más feliz durante las últimas semanas. Casada con Álvaro López Huerta y más unida que nunca a sus dos hermanas, María y Marta, la joven protagoniza junto a ellas el docureality que se estrenará en Prime Video el próximo 29 de noviembre bajo el título Pombo. Un proyecto en familia donde las influencers mostrarán su día a día y su lado más íntimo y personal.