Lourdes Montes revela los comienzos clandestinos de su historia con Francisco Rivera

Lourdes Montes es uno de esos nombres que resuenan constantemente en la crónica social de nuestro país, aunque durante mucho tiempo su vida privada ha permanecido más bien reservada. La mujer de uno de los toreros más mediáticos de España ha logrado construir una imagen propia, elegante y discreta, más allá del rótulo de «la mujer de Francisco Rivera». Este martes, 7 de octubre, Lourdes concedió su primera entrevista televisiva, en la que se mostró cercana y natural, ofreciendo al público una visión más íntima de su vida, su familia y su relación con el torero.

Su historia de amor con Francisco Rivera comenzó de manera inesperada en la Feria de Sevilla, un encuentro que rápidamente marcó un antes y un después en sus vidas. Lourdes reveló en la entrevista que Francisco la conquistó por «pesado», una confesión que provocó risas, pero que reflejaba también la constancia y el carácter del torero. Sin embargo, los primeros pasos de su relación no fueron sencillos. Poco después de comenzar a salir, Lourdes rompió temporalmente con Francisco durante dos días, atendiendo a la petición de su madre, preocupada por la exposición pública que implicaba que su hija empezara a relacionarse con alguien tan conocido. A pesar de este pequeño paréntesis, la pareja retomó su relación con más fuerza y complicidad.

Lourdes Montes en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

Durante la entrevista, Lourdes contó una anécdota que hasta ahora había permanecido inédita: para evitar que alguien descubriera que estaban saliendo, ella y Francisco se escondían en la azotea de la casa de su madre. Aquellos encuentros clandestinos, llenos de emoción y discreción, marcaron el inicio de su historia de amor. Y no solo eso: fue en esa misma azotea donde Fran le pidió matrimonio, un momento íntimo y romántico que selló su compromiso y convirtió aquel escondite en un lugar lleno de significado para ambos.

El matrimonio se formalizó primero por lo civil en 2013 y un año más tarde por la iglesia, en un enlace que se convirtió en un acontecimiento social de relevancia en Sevilla y en el entorno taurino. Desde entonces, Lourdes pasó a formar parte del famoso clan Rivera, un entorno mediático y tradicional que combina fama, historia familiar y atención constante de los medios de comunicación. A pesar de la notoriedad de su familia política, Lourdes ha sabido mantener su propia identidad, mostrando siempre un perfil elegante, discreto y comprometido con su familia.

La maternidad es uno de los pilares de su vida. Junto a Francisco Rivera, Lourdes tiene tres hijos, el más pequeño nacido en abril de este año, quien reforzó aún más los lazos familiares y el orgullo de Lourdes como madre.»Me costó un poco porque pensaba que ya no iba a tener más hijos, pero luego se me pasó. Ahora estoy muy feliz», dijo. Durante la entrevista, Lourdes habló abiertamente sobre cómo ha logrado equilibrar la maternidad con la vida mediática, gestionando la atención constante de los medios sin dejar de lado la privacidad y el bienestar de sus hijos. «Mi familia es lo más importante. Todo lo demás pasa a un segundo plano», aseguró, mostrando la importancia que tiene para ella mantener un entorno familiar estable y protegido.

Lourdes Montes también se abrió sobre cómo ha vivido de cerca la intensa profesión de Francisco Rivera y los riesgos que conlleva enfrentarse a la plaza. Recordó momentos de miedo y tensión, sobre todo tras la grave cogida que sufrió en Huesca el 10 de agosto de 2015, con una cornada de 25 centímetros que le afectó el bajo vientre, la aorta y la columna vertebral. «Al principio no lo pasaba tan mal, pero desde entonces y hasta que se retiró no volví a una corrida. Yo estaba embarazada de nueve meses de mi primera hija», confesó Lourdes, recordando la angustia y la incertidumbre que acompañaron aquellos días críticos. Sobre su relación con Tana Rivera, la hija mayor de Francisco fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo. La presentadora destacó la cercanía y la facilidad de la relación que han construido: «Tana me lo ha puesto siempre muy fácil, tiene un corazón enorme», aseguró.

Lourdes Montes, sobre el distanciamiento de Francisco Rivera y sus hermanos

Lourdes Montes se ha referido al complicado vínculo que Fran Rivera mantiene con sus hermanos, Kiko Rivera y Julián Contreras, subrayando que, a veces, la cercanía no depende del esfuerzo sino de la conexión natural entre las personas. ·Fran con Kiko no ha convivido nunca y con Julián tampoco. Si no hay feeling, no lo hay… al final he comprendido que no tienen vivencias o recuerdos juntos. Fran se ha cansado de intentarlo, no va a hacer un esfuerzo para que fluya·, explicó.

Sobre Julián, Lourdes añadió con sinceridad: «De pronto conocí a un Julián que yo no conocía. Me sorprendió que su apego hacia nosotros era interesado. Su apego y cariño no era real. Yo era con el que más trato tenía y con el que mejor me llevaba, pero ya no. La relación se ha roto absolutamente», dejando claro que, en algunos casos, los lazos familiares pueden distanciarse de forma irreversible.