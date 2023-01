Hoy es un día marcado en rojo en el calendario de la familia Forqué. Poco más de un año desde su fallecimiento, se ha homenajeado en Madrid a Verónica Forqué, una de las actrices españolas que más premios recibió de su época. Después de un tiempo intentando conseguir la aprobación de esta iniciativa, la Junta Municipal de Distrito de Chamartín ha dado luz verde para que los jardines de la zona lleven el nombre de la artista.

Ha sido este miércoles 18 de enero, en torno a las 12:30 horas de la mañana, cuando se ha destapado una placa con el nombre de la intérprete el los jardines ubicados en la intersección de las calles Víctor de la Serna 14 y Pintor Ribera 2B, en el distrito madrileño de Chamartín. Concretamente, esta placa está a escasos 270 metros del domicilio donde Verónica pasó sus últimos años y en el que fue encontrado su cuerpo sin vida. Un homenaje póstumo en el que no han faltado rostros tan conocidos como el de Miguel Ríos o Begoña Villacís. Sin embargo, la absoluta protagonista de la jornada ha sido María Iborra Forqué. La hija de la actriz no ha podido perderse este tributo hacia la figura de su madre, en el que ha pronunciado unas palabras llenas de sentimiento.

Pero, como ya acostumbra a hacer, María no solo ha acaparado los flashes por ser la única hija de Forqué, sino también por su vestimenta. Desde hace ya unos meses, la joven es un rostro habitual de los eventos más TOP de la capital, hasta donde acude derrochando un estilo que siempre llama mucho la atención, ya que no es algo usual. Para la ocasión, María se ha decantado por un abrigo acolchado negro hasta los tobillos de efecto cuero, que ha combinado con unas gafas futuristas y el bolso más viral de la red: Le cagole de Balenciaga en plateado. Sin embargo, el detalle más destacado y que no ha pasado desapercibido han sido sus zapatos. La joven ha apostado por unos tacones negros en punta que hacían la forma de un pene. Un calzado -y un estilo- que ha recordado mucho a Lady Gaga.

Si algo tienen en común María Forqué y la cantante son sus looks atrevidos de las alfombras, en los que destacan los miembros sexuales masculinos. Fue en 2011 cuando la intérprete de Shallow lució unos tacones muy parecidos a los de la hija de Verónica Forqué para acudir al programa American Idol, en concreto, unos zapatos de 3.200 euros.

Un estilo que María demostró seguir hace apenas un mes, cuando apareció en la alfombra roja de los Premios Forqué con un look que no tardó en hacerse viral. Para la ocasión, la hija de la artista se enfundó en un mono de látex, al más puro estilo cat woman, combinado con unas sandalias con brillo de plataforma y unas gafas oversize de corte futurista. Y, como no podía ser de otra manera, esta vez ha vuelto a apostar por su estilo marcado para uno de los días más importantes del año.