Lady Gaga regaña a una fan española por maquillarse con un subrayador

Lady Gaga es una de las figuras más polifacéticas del panorama actual. Más allá de su carrera musical o en el mundo del cine, ahora la artista también ha lanzado una nueva línea de maquillaje junto a Haus Labs. Una serie de productos con los que es posible recrear algunos de los looks beauty más destacados de la cantante -que suelen ser, ante todo, excéntricos y llamativos- y que se caracteriza por ser limpia, vegana y cruelty-free

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sephora (@sephora)

En las primeras imágenes que se han hecho públicas de esta nueva línea se observa a la artista con un maquillaje aparentemente sobrio, pero en el que destacaba el toque de color gracias al eyeliner fosforito que luce tanto en la zona del párpado como debajo de la ceja. Un tono tan llamativo que una fan española no ha dudado en recrear este look y compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, parece que, en este caso, en lugar de recurrir a una sombra en este tono o un lápiz de ojos, ha publicado una secuencia en la que se la ve sosteniendo un subrayador, de los que se utilizan para destacar frases en el papel.

The commitment pic.twitter.com/Nc4P5I2Bki — Ines | hauslabs by gaga (@PrincessDieNYC) May 8, 2022

Un detalle que ha llamado la atención de la artista, que no ha dudado en pronunciarse al respecto: «¡Espero que eso no sea un subrayador de tus cuadernos! No es bueno para tu piel. Por eso en Haus Labs ofrecemos maquillaje artístico más seguro para tu piel y con una buena pigmentación, que no comprometa el resultado del color», ha escrito Lady Gaga, alarmada por su decisión.

Lady Gaga regañandome por pintarme la cara con subrayadores? El peak de mi existencia, sinceramente xd pic.twitter.com/GAwuAJPuD2 — Inés Arias (@Inesapll) May 9, 2022

La joven que, por cierto, se llama Inés y es española, ha querido compartir la anécdota. “Lady Gaga regañándome por pintarme la cara con subrayadores? El peak de mi existencia, sinceramente”, ha escrito junto al comentario de la artista. Inés ha dicho además, que “no se arrepiente” de nada.

Será a partir del próximo día 9 de junio cuando se ponga a la venta esta nueva colección de maquillaje, a través de la página web de Haus Labs -en todo el mundo-, así como en las tiendas de Sephora de Estados Unidos. La propia Lady Gaga ha asegurado que de cara al próximo otoño lanzarán nuevos productos. No es la primera vez que la cantante sorprende con una colaboración de este tipo, sino que también hizo una colaboración de este tipo en el año 2019, en este caso, con Amazon.

Lady Gaga es una de las artistas con una trayectoria más polifacética. Aunque su debut fue en el mundo de la música, de un tiempo a esta parte ha sorprendido como actriz, en papeles destacados como el de protagonista junto a Bradley Cooper en el filme Ha nacido una estrella o House of Gucci, donde ha interpretado a Patrizzia Regiani.