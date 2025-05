Lolita recuerda a su ‘comadre’ Carmina Ordóñez con unas fotos nunca vistas

Este 2 de mayo, Lolita Flores no ha podido evitar acordarse de su querida comadre, Carmina Ordóñez, quien estaría celebrando sus 70 años si la vida no hubiera decidido hacerle una mala jugada. Aunque la madre de los hermanos Rivera nos dejó el 23 de julio de 2004, cuando su amiga Eva Carreño la encontró sin vida en su bañera, su recuerdo sigue muy presente. La de la «gran vida», como se decía, disfrutó a lo grande de todo lo que tenía, de su gente, de sus amores, y, por supuesto, de sus amigos.

Para rendir homenaje a su querida comadre, Lolita ha compartido unas fotos inéditas de su álbum personal. En su emotivo mensaje, comienza con un toque de humor: «Felicidades, qué mayores somos y qué bien estamos. Tú en la gloria y guapísima como siempre». La artista continúa contando lo mucho que echan de menos a Carmina, no solamente ella, sino también su amiga Charo Vega. Además, menciona a su hija Elena Furiase, quien «se ha quedado con las ganas de compartir contigo sus cosas y sobre todo sus hijos», un detalle que resalta la cercanía entre la madre de Fran Rivera y la familia de Lolita, ya que fue madrina de Elena.

Lolita Flores y Carmina Ordóñez, dos grandes amigas, disfrutando de unas vacaciones juntas en bikini. (Foto: Redes Sociales)

También habla de sus nietos, a los que no llegó a conocer todos, pero con quienes, según Lolita, «tuvo el placer de conocer y son maravillosos». No falta la mención de los genes, «tienen sus genes y los de Paquirri», para no olvidar de dónde vienen.

Finalmente, la hija de Lola Flores se despide con mucho cariño: «Da un beso a Belén y a todos de mi parte. Disfruta de tu cumple, dile a Camarón que te cante, te quiero tu Halti, Lolita». Las imágenes compartidas por Lolita muestran momentos llenos de complicidad, desde el bautizo de su hija hasta una tarde de playa en bikini y un paseo por las calles de Marrakech. Con estas fotos, demuestra que, aunque ella ya no esté, su recuerdo sigue vivo y continúa arrancándonos sonrisas. Un precioso guiño a una amistad que nunca se olvidará.

Las dos tuvieron una relación con el torero Paquirri