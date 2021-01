Han sido unos días de emociones, ilusión y de echar de menos a los que ya no están, después del estreno del nuevo spot publicitario de Cruzcampo protagonizado por la mismísima Lola Flores. Una campaña que no ha dejado indiferente a nadie y que ha contado, desde el primer momento, con la colaboración de Lolita y Rosario Flores. El estreno ha coincidido con el día que ‘La Faraona’ hubiera cumplido 98 años y en plena tercera ola de la pandemia, que cada vez se va agravando más con todo lo que eso supone para la sociedad en general, y para los distintos sectores que se ven afectados directamente por la crisis del coronavirus.

Lolita está acusando la situación y su último post en su perfil de Instagram ha provocado una gran preocupación. La polifacética actriz publicaba un mensaje en plena madrugada acompañando una imagen en bucle donde se la puede ver de espaldas a un espejo. «Buenas madrugadas ausente mi cabeza en orden, tratando de ser fiel a lo que siento, en un laberinto de pasiones, el toque de queda, el aburrimiento, la edad que no perdona y yo guerrera», comienza diciendo.

«Contra obstáculo salto, contra barrera la subo, aquí estoy sin trampa y sin cartón, aquí voy luchando con la mascarilla con el virus, refugiarme en mi casa a las diez. Acabemos con esta pesadilla, el tiempo que me quede, lo quiero libre. Buenas noches. Buenos días», termina escribiendo.

Hace unos meses, sentada en ‘Sábado Deluxe’, la intérprete de ‘Sarandonga’ explicaba cómo había vivido el confinamiento, sin trabajo tras el cierre de los teatros, y en soledad. «He echado mucho de menos mi trabajo y sentirme útil», comentaba entonces. «He llorado mucho durante el confinamiento porque he echado mucho de menos a mi gente», reconocía.

Tras un verano de nuevo en la carretera con la obra ‘La fuerza del cariño’, la intérprete sufría un susto durante una actuación en la localidad murciana de Águilas. Un problema de salud que no ha hecho más que concienciarla para cuidarse más y parar. «Me asusté mucho, ya no tengo 20 años, tengo 63. Tengo ganas de vivir», reconocía hace unos días en una nueva entrevista con Jorge Javier Vázquez. Desde que pasó por el hospital, la hija mayor de Lola Flores tiene muchos miedos y ha tenido tiempo, durante estas semanas de reposo, para tomar una determinación: «Tengo un nieto que quiero ver crecer. Mi hijo quiere tener otro hijo más adelante, quiero que sea una niña y quiero verla también. Tengo ganas de vivir», reconocía.

«Me gustaría no viajar tanto, no hacer tantas maletas, no sufrir tanto ni pensar tanto en los demás…Quiero estar con mi nieto, con mis hijos, mi hermana, pero también quiero seguir trabajando», admitía. Y es que aunque no ha dejado de cantar, la artista ha encontrado un hueco en el mundo de la interpretación, el lugar donde siente que se le valora realmente. Y, aunque puede presumir de tener un Goya en su haber, y de ser un reclamo en series de éxito, es en el teatro donde está triunfando desde hace unos años.

Obligada a parar

Su agenda está repleta de trabajo y eso le ha terminado pasando factura. Así lo recordaba durante su última aparición en ‘Sábado Deluxe’: «Estuve 12 horas de viaje, llevaba mucho tiempo sin descansar. Salí al escenario y me encontraba cansada, pero empecé con mi monólogo. A los minutos empezó a entrarme mucho frío y sentí un hormigueo en la palma de las manos», comenzó relatando. «Empecé a hiperventilar y a asustarme, le dije a mi compañera que no podía seguir y me tumbé en el suelo. Todo el público, súper respetuoso, se marchó en silencio». Minutos después y, tras ser atendida en el propio teatro, fue trasladada en ambulancia al Hospital Rafael Méndez de Lorca, donde se le realizaron varias pruebas, que determinaron que había sufrido una arritmia. Tras seguir a rajatabla el tratamiento prescrito, Lolita ya está contando los días para volver a subirse a las tablas el próximo 25 de marzo en Zaragoza con ‘Llévame hasta el cielo’, junto a su inseparable Luis Mottola.