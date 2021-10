Lolita Flores cuenta los detalles de la enfermedad que le ha obligado a dejar los escenarios

Lolita Flores ha tenido que hacer un parón en su carrera profesional por una cuestión de salud. La madre de Elena Furiase se ha bajado de los escenarios después de que le diera un pinchazo en la zona lumbar. Ella misma lo contaba hace unos días en El Hormiguero: “he tenido un fuerte ataque de ciática, me hicieron una resonancia y han visto que tengo las lumbares un poco fastidiadas”, revelaba la hija de Lola Flores sin dar más detalles al respecto. Ahora, Lolita ha participado en un acto en Madrid con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis y ha querido aprovechar para lanzar un mensaje de concienciación a la población. La cantante ha animado a que vayamos al médico y velemos por nuestra salud.

En declaraciones a la agencia Gtres, Lolita ha dicho que, por ahora, no padece osteoporosis: “no, de momento no tengo osteoporosis. Me tengo que hacer una densometría”, ha asegurado. La artista ha explicado que tras los pinchazos en la zona del nervio ciático decidió hacerse una resonancia y que le han mandado reposo, no coger peso y utilizar una faja para estar recta: “me han visto algunas cosas que por eso he tenido que dejar el teatro, pero es verdad que por lo menos en la columna no tengo osteoporosis, pero tenemos 206 huesos”, ha recalcado. Lolita ha insistido en la importancia de la prevención y de acudir al médico de manera regular: “apoyo siempre que puedo todo este tipo de cosas, porque hay que concienciar a la gente a que vaya al médico. No hay que medicarse uno solo porque luego puede resultar peor.”

A pesar de que aún le quedaban algunas funciones, la actriz asegura que la salud es lo más importante en estos momentos: “me quedaban tres bolos pero los he tenido que suspender porque mi salud está por encima de absolutamente todo: mis hijos, mi nieto, mi familia y mi salud. He tenido que suspender para que no sea más grave.”

Aunque está muy satisfecha con la carrera que ha desarrollado, reconoce que también le ha pasado factura: “llevo muchos años, gracias a Dios, sin parar de trabajar, pero eso al final también te pasa factura. Duermes cada día en una cama diferente, no comes a tus horas… llega un momento en el que tienes que parar, tienes que ir al médico, revisarte y tomarte un descanso”, ha dicho.

Recientemente ha sido el cumpleaños de su nieto, Noah, y esta vez lo han podido celebrar en familia después de que el pasado año la situación de emergencia sanitaria lo impidiera. Ella misma ha publicado en redes una entrañable fotografía familiar y le ha dedicado unas bonitas palabras: “estos leones tigres panteras y Leoncito @noah son mi vida , con una lesión de espalda nada grave pero por la que he tenido que suspender @llevamehastaelcielo de la que he sido productora , la vida a veces y el cuerpo te pide parar , hoy cumple mi nieto tres años , y ahora que tengo más tiempo libre voy a dedicarlo a estos seres que veis en la foto , mis hijos @gonzalos.g es otro hijo mas mi yerno @elenafuriase @guillefuri y a mi nieto no me quiero perder ni un minuto , no voy a perder mi tiempo con personas que no lo merecen , estoy agradecida a la vida , noah eres mi bastón mi alegría y quiero dar las gracias a la gente que me sigue que me quiere , a todos los que han colaborado conmigo , no voy a nombrar a nadie porque hoy el protagonista absoluto es mi nieto , que Dios me dé Salud para verte crecer disfrutarte y cumplir contigo los años que me queden. , felicidades mi amor gracias a Dios y al universo por mi familia por mi nieto por mis amigos , y a quien Dios se la dé san Pedro se la bendiga , Noah aquí está tu abuela para dedicarte mi tiempo y mi vida felicidades mi cachorro té quiero”.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

La artista, que está encantada con su faceta de abuela, asegura que el pequeño no se parece a sus padres: “se parece a mí, en realidad. Tiene mi mala leche y todos los genes”, ha asegurado con una gran sonrisa. De lo que no ha querido hablar ha sido de la reciente boda de su hija Elena: “hoy hemos venido a hablar de la osteoporosis y allí te aseguro que nadie tenía osteoporosis”, ha comentado entre risas. Unas palabras que han provocado que una de las redactoras le haya dicho que en esta ocasión estaba muy bien de la garganta, después de que en uno de los últimos encuentros con la prensa tuviera ronquera: “en la boda me quedé muda”.

Por el momento, la artista no tiene proyectos pendientes, sino que va a centrarse en cuidarse y continuar con su participación en Tu cara me suena y El Hormiguero: “el año que viene Dios dirá”, ha declarado. Lo que sí ha dejado entrever es que si los facultativos lo autorizan, en diciembre podría marcharse a América para algunos conciertos, aunque todo depende de cómo vaya evolucionando: “me tienen que dar el alta de que pueda moverme y pueda bailar y cantar en un escenario como yo quiero, pero pienso que sí”.