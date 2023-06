Lola Medina, madre de Nacho Palau, tiene una recaída con el cáncer: «Le ha pegado duro»

Nuevo revés para Nacho Palau. Su madre, Lola Medina tiene una recaída del cáncer de pulmón que le diagnosticaron. Un varapalo que llega unos meses después de que el que fuera finalista de Supervivientes anunciara en su perfil de Instagram que se había curado de la misma dolencia. Enfermedad que le diagnosticaron cuando llegó a España tras su paso por el reality de Telecinco. Regresó de Honduras con la cara hinchada y le diagnosticaron un cuadro alérgico, pero tras varias pruebas y días en el hospital le dieron los resultados que él mismo hizo públicos a través de la mencionada red social. De nuevo, la familia se enfrenta a un escenario de incertidumbre que batallan con positividad.

Ha sido este miércoles, 21 de junio, cuando ha salido a la luz cómo se encuentra Palau tras la inmensa lucha de su madre por dar portazo al cáncer. «Fatal, muy mal», ha dicho en Lecturas. «Ya tiene setenta y algo…», ha añadido. «Hace dos años estaba bien, pero te van pasando cosas que te merman. Le ha pegado duro», ha confesado. Nacho ha confesado lo que ha aprendido de su madre: «La fortaleza, pero ella es más fuerte que yo. Yo me he frenado y la vida me ha hecho duro antes que a ella», ha contado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lola Medina (@lola.medina.965928)

También ha contado que sus hijos, no saben nada de la enfermedad de su abuela. «No lo saben. Queremos ver cómo evoluciona porque parecía que estaba reaccionando bien y que tenía menos dolores con la quimio. Es duro que unos niños se tengan que tragar la enfermedad… Diego y Tadeo no se lo han comido tanto, aunque ellos han vivido lo de Miguel con la voz», ha asegurado al citado medio.

En una entrevista para Diez Minutos, Lola Medina confesó, el pasado año, que le habían detectado otro cáncer después de haberse superado la enfermedad. «Antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia», explicó en la entrevista en la que reconoció que el tratamiento había sido un duro bache que superar. De nuevo, Lola se enfrenta al mismo escenario y junto a ella, su fiel escudero, su hijo, Nacho Palau.

Nacho Palau se cura del cáncer

El pasado 22 de marzo, Nacho Palau gritaba a los cuatro vientos la mejor de las noticias en las redes sociales. «¡Qué si que estoy curado! Estoy muy feliz y agradecido por la tantas muestras de cariño. Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando», indicó, emocionado por esta buena nueva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nacho Palau (@nachopalau)

Ahora, la familia arropa a la matriarca para poder superar, una vez más, esta enfermedad que ha estado tan presente en sus vidas en los últimos años.