La llamativa lista de invitados de Rocío Carrasco en su 47 cumpleaños

Este lunes, 29 de abril, Rocío Carrasco vivió una celebración por partida doble. Coincidiendo con su 47 cumpleaños, la hija de la intérprete de Como una ola presentó ante los medios de comunicación un nuevo proyecto empresarial. Se trata de su propia línea de cuidado facial que lleva sus iniciales como nombre (RC-Skincare) y que está enfocada en las pieles madura. Una vez terminó la rueda de prensa, la empresaria festejó esta nueva vuelta al sol en el conocido restaurante Arzábal, de Madrid.

Rocío Carrasco entro al local hablando por teléfono y acompañada de su marido, Fidel Albiac. Asimismo, no faltaron a la importante cita un selecto grupo de amigas de la protagonista de la jornada. Entre ellas se encontraban Alba Carillo, Nagore Robles, Anabel Dueñas, Sofía Suescun y Carla Flila, entre otras.

Rocío Carrasco celebra su cumpleaños con amigas. (Foto: Gtres)

Grandes ausencias

Sin embargo, hubo grandes ausencias en esta celebración, al menos, en cuanto a la esfera pública se refiere. En esta cita no estuvieron presentes ni Carmen Borrego ni Terelu Campos, quienes mantienen una estrecha relación con Rocío Carrasco desde siempre. Es por eso por lo que ha llamado especial atención que no hayan formado parte de esta reunión.

Rocío Carrasco en la presentación de su línea de cosmética de ‘RC Skincare’. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, actualmente, Carmen Borrego no atraviesa su mejor momento personal tras la entrevista que realizó su hijo José María Almoguera. Una intervención pública que ha hecho tambalear los cimientos de la relación con su madre. «No me meto y mucho menos públicamente. Lo que tenga que hablar lo haré con ella y no creo que deba de pronunciarme. Lo único, que ella ya sabe que estoy aquí para lo que buenamente necesite. Con eso, me vale», aseguró Rocío Carrasco a las cámaras de Gtres.

Por otro lado, las hijas de María Teresa se encuentran también en primera plana mediática tras las polémicas declaraciones de Edmundo Arrocet y su hija Gabriela. Sobre esto, Rocío Carrasco también se pronunció. «A ver, qué te digo. Creo que hay mucha gente que le hace falta un baño de respeto, no te voy a decir mucho más porque no quiero encenderme. Pero hay gente que en un momento dado de su vida debería conocer el significado de la palabra respeto, que es lo más importante», espetó.

Rocío Carrasco y su nuevo reto profesional

«Este proyecto nace de una necesidad mía personal para poder obtener algún producto que no me hiciera reacción en la cara y que no me la irritase», explicó Rocío. Fue a raíz de la llamada de un íntimo amigo suyo cuando surgió la idea de sumergirse en este nuevo reto profesional. Le contó que iban a cambiar de laboratorios y Rocío le pareció una buena oportunidad para pedirle que tratara de sacar al mercado algo enfocado en su propia experiencia: «Yo le dije, a ver si damos de una vez con algo que me vaya bien. Él aceptó, ‘por probar, no vamos a perder nada’, me respondió. Y Baldo vino a casa y nos propuso varios principios activos, y se encargó de hacer la fórmula», comentó.