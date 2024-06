Diseña joyas para reinas y princesas alrededor del mundo. Sus labios están sellados, pero ante nuestra insistencia reconoce que «algún que otro encargo le han hecho y le hacen» para regalar a Leonor y a Sofía de Borbón. De hecho, tiene entre manos «el último encargo: unos pendientes».

Y -entre risas- reconoce que le han pedido también colgantes, en anteriores ocasiones. «Los puntos de luz», dice; «eso sí que se lo han llevado para regalarles a las princesas de Países Bajos y también para regalar a la Infanta Sofía y a la Princesa de Asturias», cuenta con la boca pequeña Lisi Fracchia, la diseñadora de joyas argentina que vive en Madrid desde hace años porque destinaron a su marido. Una trabajadora incansable -gemóloga de carrera- que está de enhorabuena por su trabajo.

Familia real de Holanda gtres

Recibe a LOOK en su taller de Madrid, en un edificio protegido firmado por Antonio Palacios, en el centro de la capital junto a la Puerta del Sol. Nos da la bienvenida amablemente y todavía le tiemblan las piernas por la sorpresa que se llevó cuando vio que Máxima de Holanda lucía un brazalete de oro diseñado por ella con el mapa de Argentina. Una joya que la Reina de Países Bajos llevó durante su reciente visita a los Estados Unidos.

La Reina Letizia y sus hijas, en un posado por el 20 aniversario de boda de los Reyes. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

«No podía dejar de llorar cuando vi la foto; lloré mucho, muchísimo. Es un reconocimiento enorme, un orgullo», reconoce emocionada la diseñadora. Tan emocionada que las lágrimas vuelven a asomar en sus enormes ojos azules al recordarlo. «¡Imagínate!…, yo soy argentina de nacimiento como ella, y el brazalete es un diseño de la colección ‘Mi lugar en el mundo’ que lleva el mapa de nuestro país, un diseño pensado para los que estamos lejos», comenta mientras muestra otros diseños similares.

Pulsera oro amarillo de 18K diseño del mapa de Argentina creada por Lisi Fracchia. (Cortesía Coolhunting)

El precio de la joya ronda los 1.200 euros, si es el modelo creado en oro. La autora se imagina que Máxima de Holanda lo compró por internet porque ella se «enteró de que lo tenía por la prensa», dice.

Máxima de Holanda en USA con el brazalete de Lisi Fracchia. (Cortesía de Coolhunting)

Momentos importantes

Este es quizás el momento más importante de su carrera, sin duda; junto con el día que se enteró de que otra Reina, doña Letizia en este caso, llevaba puestos unos pendientes suyos. «Todo el mundo me llamaba por teléfono para decírmelo y yo me asusté. Recuerdo que llamé preocupada a la Casa Real para preguntar si podía decir y confirmar que la joya era un diseño mío en público y para poder aclarar que la gema era una esfalerita española», recuerda. «Fue un regalo que alguien le quiso hacer. Una pieza única que nunca voy a repetir», explica satisfecha. A doña Letizia le gusta mucho el ópalo, por cierto; y esos pendientes lo llevan.

Las Reinas de España y Países Bajos no son las únicas que exhiben sus diseños en actos oficiales. La lista de royals que lucen sus piezas es larga. La Reina Sofía también ha lucido joyas de Lisi Fracchia en alguna que otra ocasión. Ocasión que su discreción le impide revelar. Aunque nos da alguna pista.

Doña Sofía

La joyera no conoce personalmente a la Reina Máxima, ni a doña Letizia tampoco, -aunque la saludó de pasada una vez-; pero en cambio sí que conoce e incluso conversó con ella en persona a doña Sofía, para quien diseñó bajo pedido un broche inspirado en sus nietos y con los colores de Grecia que llevaba tanzanitas y aguamarinas. Una joya especial para un día especial que doña Sofía le agradeció a posteriori con una carta.

La Reina Sofía en su 80 cumpleaños. (Foto: Gtres)

«Fue un encargo para hacerle un regalo por su 80 cumpleaños», revela . Un encargo hecho por una buena amiga común, muy próxima a la familia del Rey, Maribel de Ortiz, vizcondesa de Garci-Grande. «Falleció hace poco tiempo. Y para mí era como mi mamá. Estoy muy triste cuando pienso en ella», añade con cariño y añoranza cuando recuerda a «su hada madrina».

Lisi Fracchia en su taller en Madrid. (Foto: AF)

La Reina Letizia fue la primera royal en lucir una pieza suya en Toledo en 2018. Fueron los pendientes que después repitió durante un viaje oficial a los Estados Unidos. Nunca se le olvidará y siente enorme gratitud.

«También diseñé para una princesa de la India, y para otra de África…», sonríe recordando que todo empezó por casualidad, en 2014, cuando ganó un concurso en la feria Madrid Joya. «No tenía ni tarjetas, ni bolsas, ni etiquetas y recuerdo que incluso me regalaron el stand», confiesa. Así despegó su carrera. A día de hoy, esta diseñadora viaja por todas las ferias de joyería del mundo con su maletín a cuestas lleno de deslumbrantes piezas que le permitan abrir nuevos mercados y conseguir nuevos clientes. Habla cinco idiomas, y eso le ayuda.

«Lo más reciente que me han encargado son unas piezas iguales para la Princesa de Asturias, para la Infanta Sofía y para las princesas de Holanda. Unos colgantes -llamados puntos de luz- en los que a cada una de las princesas les puse una piedra de diferente color», cuenta. En España y en Holanda tiene clientas fieles. Tan fieles como ella, que no suelta prenda. Su nuevo trabajo, por cierto, es broche. «Un pedido de una gemóloga holandesa». No dice más.