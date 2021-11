Los Reyes de España ya han regresado de su intensa visita a Suecia con motivo del viaje de Estado que han realizado al país nórdico. La turné que ha durado dos días ha contado con una agenda frenética en la que Sus Majestades se han convertido en auténticos protagonistas de la actualidad internacional. En esta ocasión además, la despedida de don Felipe y doña Letizia quedaba marcada por el traspiés de la reina española en directo por culpa de la caída de su clutch de pitón en pleno posado oficial. La propia Letizia se agachaba a recoger su cartera mientras la opinión pública hacía, en tiempo récord, un análisis de las pertenencias que se encontraban en el interior de su complemento y que rodaban por la alfombra ante el estupor de los presentes.

Pues bien, coincidiendo casi en el tiempo con este particular incidente que ha dado la vuelta a la Red, la imagen de la reina de España, convertida en una víctima de violencia de género, ha provocado un auténtico shock informativo que a día de hoy sigue siendo comentado en los principales medios de comunicación mundial y que ha dado sombra y opacidad al resbalón de su cartera.

El rostro de la esposa de Felipe VI ha sido escogido para protagonizar una campaña contra el maltrato en la que el claim tampoco ha dejado indiferente a nadie: “Ella lo denunció, pero la mataron de todos modos”. Así ha defendido su campaña el artista italiano Alexsandro Palombo. Su muestra se ha exhibido en París el 25 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer.

La imagen de doña Letiza no ha sido la única en esta promoción social. Otras celebridades han servido de modelos con el fin de generar impacto la sociedad y visibilizar una lacra que no entiende de edades ni clases sociales. Junto a la mujer del Monarca español también hemos podido ver a Marine Le Pen, Ane Hidalgo, Kate Middleton o Kamala Harris entre otras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de aleXsandro Palombo (@alexsandropalombo)

Según ha explicado el propio autor en su cuenta de Instagram, el entramado institucional y político de muchos países del mundo no cuentan con las herramientas adecuadas para proteger a las víctimas: “Solo veo la política invitando a las mujeres a denunciar, pero sin asumir la responsabilidad de dar protección y apoyo a las víctimas. Un Estado que no protege, sino que deja a las mujeres solas en manos de su torturador se convierte en cómplice silencioso. Hay muchas asociaciones de voluntarios que, con muy pocos medios, tratan de apoyar a las víctimas, pero le toca a la política, a las instituciones y al Estado asumir esta responsabilidad”. No es la primera vez que Palombo ejerce esta presión mediática en sus campañas con mujeres de gran calado social. El pasado año AleXsandro se apoyó en mujeres como Angela Merkel o Michelle Obama para poner el foco en una situación que sigue arrojando los peores datos de la historia.