Leticia Sabater, víctima de un robo en pleno concierto

Disgusto para Leticia Sabater. La cantante ha sufrido un robo en pleno concierto. Así lo ha revelado este fin de semana el programa Socialité. El espacio de Mediaset ha recogido el testimonio de un asistente a uno de los últimos conciertos de la artista, que ha contado que, en medio de la actuación, la cantante invitó a subir al escenario a todas aquellas personas que celebraban su cumpleaños esa noche.

Hasta aquí nada extraño, de no ser porque, poco después, la popular intérprete se percató de que su chaqueta de lentejuelas no estaba donde la había dejado. La cantante se llevó una tremenda desilusión y no dudó en expresar su descontento, ya que la prenda tiene un gran valor sentimental para ella: «Es una chaqueta que vale 150 euros. No era demasiado cara. Le tenía muchísimo cariño porque ha petado grandes conciertos en mi vida durante muchos, muchos años hasta el día que me la han robado», comentó la artista.

Leticia Sabater pidió a los asistentes que por favor le ayudaran a recuperar a la chaqueta: «A ver venga, ¿quién ha subido y ha cogido la chaqueta? Que la tire al escenario que no miramos, venga». Uno de los testigos explicó que la intérprete del tema Papá Noel, llename el tanke se llegó a poner muy nerviosa e incluso pidió al personal de seguridad que llamara a la policía para que solucionara la cuestión. «A ver si esto se va a convertir en un cachondeito, tipo el del pendiente de Lola Flores, que nunca llegó a aparecer, un misterio sin resolver», sentenció.

Al final, parece que Leticia Sabater no pudo recuperar la chaqueta, pero prefirió tomarse esta dura pérdida para ella con humor, de manera que optó por mandar un beso a la persona que se llevó la chaqueta y seguir como si nada. «Que la disfrute y sienta que estoy con él mientras la lleva puesta», dijo.

Portada del nuevo villancico!! PAPA NOEL LLENAME EL TANKE!! la salida del villancico con Videoclip en YouTube y todas las plataformas digitales iTunes, Spotify, Amazon,etc,será el lunes 28 de noviembre dando pistoletazo de salida a la Navidad🥂🥰🎁 pic.twitter.com/n1oyLeyKpn — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) November 20, 2022

Nuevo villancico

Hace apenas unas semanas, Leticia Sabater sorprendía en las redes presentando su nuevo tema. Un villancico para animar las fiestas navideñas que lleva por título Papá Noel, lléname el tanke, y con el que se convirtió en ‘trending topic’ en Twitter. Una nueva opción diferente a los tradicionales villancicos, en forma de canción bailable y con una letra provocativa, en la línea de otros de sus éxitos como Mr. Policeman o El polvorrón. Ella misma dijo en las redes sociales que este iba a ser el villancico más cachondo, divertido y ‘very hot». Una apuesta con la que, sin duda, ha vuelto a sorprender.