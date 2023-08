Leticia Sabater no gana para sustos. Aunque su carrera sigue imparable, con bolos por toda España, su verano ha sido empañado por un suceso por el que se ha debatido entre «la vida y la muerte». Tal y como ella misma ha confesado, este viernes sufría un accidente por el cual su coche se salía de la carretera y se quedaba a un milímetro de caerse por un precipicio.

La cantante estaba de camino a un concierto cuando se llevaba uno de los sustos más grandes de su vida en la localidad de La Mata. Tras conocerse este revés, ella misma daba todos los detalles en Socialité, contando cómo la vida le ha dado una segunda oportunidad: «No estoy exagerando ni un milímetro. Yo ya había entrado para aparcar en un sitio y al echar hacia atrás estaba tan oscuro, tan oscuro, que se queda a un milímetro de caerme por un precipicio». Según su relato, fueron los 30 minutos más largos que ha vivido jamás, tiempo en el que se imaginó un trágico final de película. «¿Tú sabes lo que es que te mueves un milímetro y el coche se cae el coche por un precipicio, dando tres vueltas de campana hacia abajo? Yo acojonada, acojonada porque si me muevo, es que se cae el coche al precipicio y estoy muerta», señalaba.

En ese momento, los vecinos de la localidad no dudaron en acudir a ayudarla, algo que ha agradecido enormemente: «Hubo como 15 o 20 personas ayudándome en todo momento (…) Gracias vecinos de La Mata, sois increíbles y os amo, esto ni en el Arenal». Un gran susto que ha paralizado su vida. Sin embargo, no ha sido el único al que ha tenido que hacer frente en este último año.

Un robo en pleno concierto

El pasado mes de diciembre, la intérprete de la Sachipapa pecó de confianza y, tras animar a subir al escenario a todos los que cumplían años esa misma noche, se dio cuenta de que su chaqueta de lentejuelas había desaparecido. Entonces, se dirigió al público intentando recuperarla, pero no obtuvo resultados. Una anécdota desagradable que contó en Socialité, desvelando que se trataba de una prenda que le había acompañado durante varios años: «Es una chaqueta que vale 150 euros. No era demasiado cara. Le tenía muchísimo cariño porque ha petado grandes conciertos en mi vida durante muchos, muchos años hasta el día que me la han robado».

Un atraco en una gasolinera

Pero antes del último disgusto, Leticia Sabater tuvo que hacer frente a un atraco a plena luz del día por el cual perdió un reloj valorado en más de 20 mil euros. La cantante estaba limpiando su coche en una gasolinera cuando un vehículo con cuatro hombres aparcó a su lado. Uno de ellos se dirigió hacia Sabater, la cogió del cuello, la tiró al suelo y le robó el reloj Rolex con pequeños diamantes que lucía en su muñeca. Y es que, la mala suerte siempre acompaña a Leticia, pues cabe recordar que en 2015 unos ladrones entraron en su casa y le robaron todas las joyas y los bienes personales que poseía.