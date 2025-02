El día que Leonor Watling le quitó el trabajo a Maribel Verdú: "Puedes hundir a alguien"

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada ha abierto sus puertas para recibir a los mejores rostros del cine español. La nueva edición de los premios Goya viene pisando fuerte y cuenta con dos presentadoras que tienen una dilatada trayectoria a sus espaldas: Maribel Verdú y Leonor Watling. La primera ha conseguido dos galardones durante la citada ceremonia y la segunda ha estado nominada un par de ocasiones. Pero, ¿qué más cosas tienen en común?

Maribel Verdú participó en un conocido programa de televisión y confesó que Leonor Watling acabó interpretando un papel que inicialmente era para ella. Siguiendo su relato, llevaba una temporada demasiado tranquila en el terreno laboral y le llegó una propuesta que le devolvió la ilusión. Su representante le había conseguido un proyecto y cuando todo estaba cerrado el director dio marcha atrás y escogió a Leonor. No obstante, entre ellas nunca ha habido rivalidad ni tensión, al contrario.

Eso sí, Verdú reconoce que lo sucedido le hizo daño, sobre todo porque no estaba atravesando un momento sencillo: «Puedes hundir a alguien en la más absoluta de las miserias. Porque por fin veía un atisbo y otra vez a la mierda».

Maribel Verdú en el Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Las presentadoras de los Goya están de rabiosa actualidad. Maribel Verdú ha demostrado su talento en Cuando nadie nos ve, una película que ha conquistado a la audiencia. Por su parte, Leonor Watling ha brillado en La vida breve y sus fans se han quedado sin aliento al verla en acción. Son dos grandes estrellas que representan al cine español mejor que nadie.

La sinceridad de Maribel Verdú

Después de ganar dos Goyas y de protagonizar largometrajes que quedarán en la memoria de todos, es lógico pensar que Maribel Verdú tiene su trayectoria cerrada. Sin embargo, llegar a este punto le ha costado mucho esfuerzo y el paso del tiempo le ha hecho darse cuenta de que no hay que dar nada por hecho.

Montaje de fotos de Maribel Verdú y Leonor Watling. (Foto: Gtres)

La artista triunfó en Y tu mamá. Su nombre estuvo en boca de los mejores directores durante mucho tiempo y los expertos pensaron que su futuro iba a ser brillante. No obstante, Verdú tuvo que enfrentarse a una mala racha. Su teléfono apenas sonó en dos años, pero afortunadamente su equipo le consiguió un papel importante. Fue entonces cuando el talento de su compañera se cruzó en mitad del proyecto: «15 días antes me dicen que el director no me ve para el personaje. Y que coge a Leonor Watling».

Todo esto lo contó en La Sexta, durante una entrevista en Lo de Évole. Fue totalmente sincera y habló de la cara B de la fama.

Leonor Watling, nacida para triunfar

La actriz Leonor Watling en los Premios Goya. (Foto: Gtres)

Leonor Watling ha llegado a los Goya para triunfar y lo ha conseguido. El público ha recibido su presencia con los brazos abiertos, pues es una de las actrices más importantes de nuestro país. Lleva décadas dedicándose a la interpretación y ha hecho absolutamente de todo, siempre cosechando buenos resultados.

Hable con ella, La templanza y la serie Bajo sospecha son algunos de sus proyectos más destacados. Aunque pueda resultar sorprendente, es solo el principio de su leyenda. ¿Con qué nos sorprenderá después de la famosa entrega de premios?