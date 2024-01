Leiva no es el único: cantantes que aparecen desnudos en sus videoclips

El cantante Leiva sorprendía hace solo unos días con el adelanto de su nuevo disco, una canción que lleva por nombre Sashimi. Quien fuera parte del popular dúo Pereza, junto a Rubén Pozo Prats, continúa cosechando éxitos en su carrera musical en solitario y, para terminar el año, acompañaba su nuevo tema con un videoclip en el que aparece desnudo y bailando. El autor de Como si fueras a morir mañana ha dejado de lado su habitual discreción para mostrarse tal y como vino al mundo. Y no es el primer artista que hace algo así durante su trayectoria.

Lenny Kravitz, sin ropa en ‘TK421’

A sus 59 años, Lenny Kravitz levantaba la polémica el pasado mes de octubre por aparecer totalmente desnudo en el videoclip de la canción TK421. Aunque este tema destacaba el lado más rockero del artista y recogía en el mismo diferentes guiños a Boogie Nights y Star Wars, lo que realmente llamó la atención fue que apareciese sin ropa en la primera parte del vídeo, de casi tres minutos y medio. Por ello, el contenido no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Lenny Kravitz / Gtres

En este se puede ver a Kravitz durmiendo desnudo en una cama, de la que se levanta sin cubrirse y se dirige a abrir las cortinas de la habitación. Tras pasar al baño, donde el agua cobra protagonismo recorriendo su cuerpo, el artista se muestra en todo su esplendor antes de llegar al fin de la canción, donde se viste y sale de su mansión sintiéndose libre.

Miley Cyrus, desnuda sobre una bola

Y muy polémico y recordado fue también el videoclip que Miley Cyrus protagonizó para su tema Wrecking Ball. Subida a una bola gigante sin más ropa que unas botas, la cantante revolucionó la escena musical en 2013 con este vídeo dirigido por Terry Richardson. Tal fue la oleada de comentarios, que la propia artista tuvo que pronunciarse sobre el tema.

«El vídeo va más allá (del desnudo), quiero que la gente me vea y entienda lo vulnerable que me siento. Me veo incluso más devastada que lo que suena la canción», explicó durante una entrevista radiofónica. Al igual que ella, Alanis Morissette ya se había desnudado para Thank U, Britney Spears había mostrado sus mejores encantos no solo en uno, sino en dos videoclips, y Rihanna y Katy Perry habían hecho lo propio durante sus carreras musicales.

Lady Gaga, acostumbrada a aparecer tal y como vino al mundo

Sin duda, Lady Gaga es una de las artistas más polifacéticas del panorama musical actual. Su carácter transgresor la ha llevado a aparecer desnuda en diferentes videoclips, como el de 2011 dedicado a la canción Marry the night. En el mismo, la diva del pop acude a las urgencias de un hospital, se tiñe el pelo de color esmeralda, se baña sin ropa en cereales y se cuelga boca abajo en un coche en llamas.

Lady Gaga / Gtres

Todo es poco para una cantante que, lejos de su carrera artística, se atrevía también a protagonizar un desnudo integral en un vídeo donde practicaba el llamado The Abramovic Method, una mezcla de ejercicios espirituales que pretenden aumentar la experiencia mental y física de la persona. Y es que, de Lady Gaga, pocas cosas parecen sorprendernos ya.