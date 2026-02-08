Lázaro Rosa-Violán: el hombre al que confían sus proyectos famosos como Íñigo Onieva y Dabiz Muñoz

El nombre de Lázaro Rosa-Violán figura entre los arquitectos e interioristas más reconocidos e influyentes de España. Ha cobrado especial relevancia puesto que ha sido el encargado de desarrollar la imagen del nuevo proyecto que Íñigo Onieva está a punto de inaugurar en plena milla de oro de Madrid.

Hablamos del exclusivo club VEGA. Un enclave en el que se mezclará la cultura, el ocio, el arte y también los negocios. El entorno que será testigo de exposiciones, fiestas y tratados entre empresarios influyentes de nuestro país ha sido ideado por Lázaro, pero este no es el único espacio que ha decorado el prestigioso creativo.

Iñigo Onieva y el logo de VEGA Club. (Foto: Gtres)

En su cartera de clientes figuran nombres como el del chef estrella Michelin Dabiz Muñoz, que dejó en sus manos el ambiente de sus restaurantes insignia StreetXo y Ravioxo; el también experto culinario Dani García, que cuenta con espacios gastronómicos ambientados por el mencionado; al igual que Amazónico Madrid, que forma parte del grupo El Paraguas, capitaneado por Sandro Silva y su mujer, la asturiana Marta Seco y también tiene su sello. A esta larga lista se unen otros espacios idílicos para degustar una selección de los más deseados manjares y vinos, como Manero Marqués de Cubas, The Library o Li-Onna.

El interior del restaurante StreetXo. (Foto: Web Lázaro Rosa-Violán)

Sin embargo, su saber hacer ha conquistado fronteras y ha salido de Madrid —llegando a ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla o Marbella— y también de nuestro país, teniendo presencia en grandes metrópolis del mundo como París, donde dio forma al Restaurante Lafayette; Londres, Varsovia, Estambul, Dubái, Londres, Lisboa, Singapur, Moscú y diferentes lugares de Estados Unidos como Las Vegas, Nueva York, Houston o Washington D.C.

El interior del restaurante Lafayette de París. (Foto: Web Lázaro Rosa-Violán)

Así es Lázaro Rosa-Violán

De corazón catalán, puesto que allí creció y pasó parte de su infancia, nació en Tánger y durante sus primeros años pasó tiempo entre Madrid, Bilbao y Barcelona, de donde es natural su familia. Desde los 8 años, su inquietud creativa le llevó a explorar nuevas formas de expresión y tuvo la oportunidad de ingresar como oyente en la Academia de Bellas Artes, donde aprendió mucho sobre esta disciplina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lazaro Rosa-Violan (@lazarorosaviolan)

Sus especialidades se centran, más allá del arte visual, en ámbitos como la arquitectura, el diseño gráfico, la iluminación, el mobiliario y el muralismo. Con el paso del tiempo, fueron los salones, los comedores y el interior de los grandes edificios los que despertaron su curiosidad, motivo por el cual terminó dedicándose al diseño de interiores. El propio Lázaro se define en su página web como un «viajero ávido, amante de la música, los libros antiguos, las telas, los objetos con historia y los mercados donde perderse durante horas», unas pasiones estrechamente ligadas con su desempeño laboral y donde encuentra inspiración.

De la misma manera, de sí mismo destaca cualidades como observador, intuitivo, versátil y con gran capacidad de adaptación. Es precisamente en estos atributos donde reside gran parte de su éxito, que le ha hecho convertirse en uno de los profesionales más deseados por muchos famosos que buscan hacer de sus espacios algo único, con identidad propia y una gran personalidad.