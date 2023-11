Lara Dibildos cuenta cómo se encuentra Conde-Pumpido tras su ingreso psiquiátrico

2023 ha sido un año complicado para Lara Dibildos. El pasado mes de marzo, la presentadora de televisión se enfrentaba al fallecimiento de su madre, Laura Valenzuela. Meses después, la vida parecía sonreírle con la llegada una nueva ilusión amorosa. Su nombre era Cándido Conde-Pumpido y era hijo del presidente del Tribunal Supremo. Estuvieron compartiendo una relación amorosa hasta el mes de octubre, cuando la hija de la reconocida actriz mencionada anunciaba su ruptura con el abogado. Tan solo unos días después de esta inesperada noticia, el magistrado era acusado por una presunta agresión sexual en grupo por la que fue detenido, siendo posteriormente puesto en libertad hasta que se termine la investigación y se dictamine una sentencia definitiva.

Lara Dibildos y Conde Pumpido/ Gtres

Desde entonces, la presión mediática parece haber sobrepasado a Conde-Pumpido y hace tan solo unas semanas el programa Vamos a ver desvelaba que había tenido que ser ingresado en un centro psiquiátrico tras un presunto intento autolítico. Además, según la información proporcionada por la periodista, Isabel Rábago, el ingreso se habría producido por petición de unos familiares: «Le han ingresado en contra de su voluntad a petición de sus padres». Esta difícil situación situaba los pasos de Lara Dibildos como uno de los más buscados ya que, al ser la última mujer con la que había compartido el magistrado una relación sentimental, sus palabras generaban mucho interés. Ahora, semanas después de salir a la luz el delicado estado de salud mental del presunto acusado, Lara Dibildos ha sido la encargada de dar a conocer cómo se encuentra su ex pareja.

Lara Dibildos en Madrid/ Gtres

«Está en muy buenas manos. Tanto por sus abogados como por los médicos. Y hasta ahí puedo leer», comenzaba a decir. Proseguía su interacción con los medios lanzando un deseo contundente al que fue su pareja: «Espero que se recupere pronto, claro que sí», comentaba. Al mismo tiempo, afirmaba que se había puesto en contacto con él aunque, en cuanto a la polémica judicial en la que está sumergido, prefería seguir manteniéndose al margen: «Yo no he hablado desde el primer momento, aunque he sabido muchas cosas desde el principio. Yo ya os dije que ya no estaba con él, con lo cual no pienso que sea yo la que tenga que hablar y lo sigo pensando», sentenciaba.

Actualmente, se desconoce el paradero de Conde-Pumpido aunque, a juzgar por las palabras de Lara Dibildos, parece continuar sometido a un tratamiento médico y psicológico que va ligado a la observación constante de los profesionales encargados de su evolución y su bienestar. Aprovechando su intervención, la hija de Laura Valenzuela ha desvelado que continúa completamente centrada en su carrera como actriz y siendo consciente de la visibilidad que pueden llegar a tener sus palabras en estos momentos, ha querido recordar algunas de las fechas donde aterrizará Estado de alarma, la obra de teatro en la que está trabajando actualmente junto a Cesar Lucendo.