El corazón de Lara Álvarez podría estar de nuevo ocupado. A pocas semanas de que comience una la próxima edición de “Supervivientes”, la presentadora parece haber recuperado la ilusión junto a un instructor de surf, Pana, al que conoció hace apenas un mes, cuando el equipo del programa acudió a un centro especializado en este deporte para rodar una promo del reality. Una promo al más puro estilo de la mítica serie «Los vigilantes de la playa», en la que todos los implicados han vestido de rojo.

La presentadora tuvo que subirse a una tabla y protagonizar unas escenas surcando las olas, para lo que contó con el apoyo del instructor canario, con quien parece que saltó la chispa. Según confirma la revista “Diez Minutos”, la periodista y el instructor se han visto varias veces desde entonces y a pesar de que a Lara le espera una larga temporada fuera de España con motivo del programa, han comenzado una relación. Ambos interactúan en redes sociales, donde se envían mensajes cómplices, aunque tal como asegura la revista, la presentadora prefiere ir con cautela y despacio, sobre todo por la distancia que tienen por delante los próximos meses.

Poco se sabe por ahora de este deportista que ha hecho que la periodista sonría aún más si cabe, pero lo que sí se ha podido confirmar es que, al igual que Lara, es un gran amante de los animales, especialmente de los perros, tal como se deduce de la foto de perfil de su cuenta de Instagram, aunque la tiene cerrada all público general.

Puesta a punto

A pocos días de que comience la nueva edición del reality, la periodista ya tiene las pilas cargadas para poner rumbo a Honduras. Lara Álvarez afronta esta nueva edición con muchas ganas y con emoción y ha aprovechado los últimos días para disfrutar del cariño de su familia.

Hace unos días, la periodista aprovechaba para ultimar algunos detalles de su viaje y acudía a un centro de belleza en la capital para hacerse algunos tratamientos para preparar su piel para el sol. Lo hacía vestida con un look cómodo, compuesto por vaqueros y jersey, el pelo recogido, gafas de sol y mascarilla: “puesta a punto, estamos ahí tratando manchitas y cosas del sol, así que muy bien”, aseguraba la presentadora. Lara ha confirmado que está muy ilusionada con esta nueva edición, pero no ha querido dar más información sobre lo que le espera a los concursantes y a los espectadores del reality: “preparándome sí, como cada año, con mucha ilusión y todavía no está confirmada la fecha en la que empezamos, eso tiene que ser la cadena y poco más. De momento poco puedo contaros. Yo sé que no estáis aquí por mí, así que no disimuléis”, decía.

A pesar de las complicadas circunstancias de los últimos meses, la periodista mantiene la esperanza y la ilusión respecto al espacio y espera que tanto la audiencia como los participantes puedan disfrutarlo: “ojalá que vaya bien y que dentro de todo lo que estamos viviendo, lo puedan disfrutar”.

Por ahora no son muchos los nombres de los concursantes confirmados de este año: Tom Brusse, Alexia Rivas, Antonio Canales, Sylvia Pantoja y Olga Moreno. No obstante, no queda duda de que esta edición promete mucho.