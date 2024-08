Vestida de blanco radiante y con un bronceado veraniego envidiable, Lara Álvarez acaparó todas las miradas en Mallorca durante la prestigiosa Copa del Rey Mapfre de vela. La popular presentadora reapareció en este evento y aprovechó la ocasión para compartir detalles sobre su vida personal y profesional. Su salida de Mediaset, su nueva aventura en La 1 y, por supuesto, su situación sentimental actual fueron algunos de los temas que abordó con naturalidad y sinceridad.

En sus declaraciones, Lara no solo habló de sus nuevos y emocionantes proyectos profesionales, sino que también se sinceró sobre el estado de su corazón. “No estoy cerrada al amor, estoy siempre abierta y deseando que llegue el de verdad”, explicó con una sonrisa que irradiaba optimismo. “No lo busco, creo que eso llega, no se busca”, añadió, mostrando su fe en que el amor verdadero aparecerá en su debido momento.

Lara Álvarez en el photocall para la presentación de la Copa del Rey de Vela 2024 en Mallorca. (Foto:Gtres)

Sus palabras cobran especial sentido, ya que juega al despiste después de que el pasado mes de mayo la revista ¡Hola! publicara en exclusiva unas imágenes en las que se la veía disfrutando de unas románticas vacaciones junto al periodista Antonio Teixeira. La pareja, que no se ocultó durante su escapada a Lanzarote, se mostró cómplice, cariñosa y compartiendo confidencias. Pero tras sus declaraciones nos surgen las dudas: ¿se habrán separado o simplemente está intentando desviar la atención. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) Aprovechando la sinceridad de Lara sobre su vida sentimental, no podemos evitar ponernos nostálgicos y recordar a todos los novios famosos que han pasado por su vida. ¡Y vaya lista que tiene! La queridísima presentadora ha sido una auténtica enamoradiza, y sus romances han sido tan variados como interesantes. Entre los romances que han marcado su vida encontramos a figuras como Davide Rey, el empresario que le robó el corazón en su juventud, y Dani Martínez, o el humorista con quien compartió risas y momentos inolvidables. Luego está Ángel Martín.La lista continúa con Andrés Velencoso, el modelo internacional que añadió un toque de glamour a la vida de Lara, y Adrián Torres, el artista con quien exploró una relación llena de creatividad y pasión. Pero si hay dos nombres que realmente destacan en su vida amorosa, esos son Fernando Alonso y Sergio Ramos. Con el famoso piloto de Fórmula 1, Lara estuvo a punto de dar el gran paso hacia el altar. Y con Sergio Ramos, entre otros, el reconocido futbolista, vivió un romance que, aunque breve, fue intenso y lleno de titulares en los medios.

Lara Álvarez: de Mediaset a la cadena pública

Lara Álvarez no solo está abierta al amor, sino que también está embarcada en nuevos proyectos profesionales que la tienen muy emocionada. Tras su salida de Mediaset, se ha aventurado en La 1 con un nuevo concurso cultural titulado «La Conexión», del cual habló con entusiasmo durante su estancia en Mallorca. Aunque aún no hay fecha de estreno, Lara está confiada en que el programa encantará a la audiencia.

El futbolista Sergio Ramos y la periodista Lara Álvarez por las calles de roma en 2011. (Foto: Gtres)

En una entrevista para la revista Diez Minutos, detalló las razones detrás de su elección. “La decisión de abandonar Mediaset la tomé desde una parte muy personal, pero he tenido respaldo. Tengo proyectos ilusionantes encima de la mesa y la oportunidad de elegir”, confesó. “Me he dado cuenta de que hay más mundo después de la televisión. Al final, la evolución de mi carrera profesional no iba en la línea que yo quería en ese momento”, añadió. Con determinación, afirmó: «Lo que escoja quiero que vaya en la línea de mi persona, mis valores y la dirección que quiero seguir”.