Se le acumula el trabajo a Lara Álvarez que, tras unos meses de merecidas vacaciones después de echar el cierre a ‘La casa fuerte’, la presentadora ya tiene las maletas preparadas para emprender rumbo a Honduras y ponerse al frente de la nueva edición de ‘Supervivientes’, cuyo comienzo está previsto para los próximos días. Pero antes de volar al Caribe, la asturiana ha cumplido con un compromiso que nada tiene que ver con ponerse frente a la cámara, pero sí con una de sus aficiones: cantar.

Según ha publicado ‘¡Hola!’, Lara ha grabado la canción ‘Juntos’, que será la banda sonora con la que Mediaset apoyará a la Selección Española durante la próxima Eurocopa. Será el próximo 11 de junio cuando comience la competición, pero todo apunta a que la canción empezará a escucharse en las próximas semanas. Parece ser que aunque la presentadora ha sido la encargada de poner voz a ‘Juntos’, otros rostros conocidos de la cadena de Fuencarral también grabarán en estos días, cortinillas y promos con la melodía cantada por la periodista.

Su pasión por la música no les desconocida a sus followers. Han sido numerosas las ocasiones en las que la presentadora ha sorprendido publicando vídeos entonando canciones de diferentes estilos musicales, que no han dejado indiferente a nadie. Incluso llegó a protagonizar un dueto con el mismísimo Luis Fonsi.

Allá donde va Lara, va su guitarra. Y eso incluye su estancia en Honduras. En las distintas ediciones en las que ha participado, se le ha visto viajar con este instrumento musical que domina y que le hace tanta compañía en sus momentos de soledad. No tiene reparo en compartir sus propias interpretaciones de canciones conocidas y los mensajes aplaudiendo sus actuaciones no se hacen esperar. En noviembre de hace año y medio versionó ‘Mala Fama’ de Danna Paola. Un tema con más de cien millones de reproducciones en Youtube y que la asturiana grabó con la aplicación Smule.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka)



«Hacía tiempo que no lo hacía y hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien…Canta, que no te importe si bien o mal. Canta y disfruta, que la música es vida», escribió entonces. En aquel momento sus seguidores alababan su buen hacer como cantante y hubo hasta quien la propuso para participar en ‘Tu cara me suena’. Pero uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que escribió Leire Martínez, vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’: «Hija mía, das miedito…¿Hay algo que nos dejes a las demás?».

No es algo nuevo para ella. Lara Álvarez fue una de las artífices de la mítica ‘Amo a Laura’, una canción del año 2006 que todavía resuena en las cabezas de todos. Pero no entonaban la pegadiza canción un grupo musical con ganas de triunfar ni unas estrellas en ciernes, el hit formaba parte de una campaña publicitaria de MTV, que logró dar la vuelta al mundo.

Con guitarra o sin ella, Lara Álvarez viajará a Honduras en breve para ponerse al frente de ‘Supervivientes’ desde los Cayos Cochinos, donde será la encargada de llevar a cabo los resúmenes semanales así como las galas in situ y las pruebas semanales a las que se someterán los concursantes, entre los que ya están confirmados Antonio Canales, Sylvia Pantoja, Olga Moreno, Tom Brusse y Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja.