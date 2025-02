Las lágrimas de Ganesh, el hijo de Jesús Calleja, antes del despegue: "No me hagas esto"

Jesús Calleja acaba de poner un tic verde en la to do list de aventuras de su vida. El presentador de Planeta Calleja ha cumplido su objetivo de salir de la Tierra y conocer el espacio. Un sueño que tiene desde pequeño y que ya ha podido vivir en primera persona.

Si por algo se caracteriza el comunicador es por su valentía a la hora de asumir riesgos que, incluso, ponen en peligro su vida. Más allá de la emoción que ha supuesto para él las horas previas antes de subirse a bordo de la New Shepard, Calleja no ha dudado en despedirse de su entorno más cercano antes de cumplir uno de sus mayores sueños.

Especialmente, el presentador ha dedicado sus últimos minutos a Ganesh, su hijo adoptivo, que no ha podido contener la emoción ni las lágrimas ante la promesa de su padre de volver sano y salvo: «No sabía que iba a ser tan duro y se me cayeron algunas lágrimas. No me hagas esto».

La intrahistoria de la adopción de Ganesh

A finales de los años 90, Jesús Calleja regresaba a España de Nepal con un niño de apenas siete años que entonces estaba enfermo. Con el paso del tiempo, el presentador de Planeta Calleja decidía adoptarlo como su hijo y, desde entonces, no se han separado.

«Era salado como él solo, se inventaba todo y era un mentirosillo, pero se buscaba la vida. Cuidé a un hijo, sin tener mucha idea de cómo se hacía», contó Calleja a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

Actualmente Ganesh Manlama, no solo es uno de los grandes protagonistas en la vida de Calleja. El de Nepal, a sus 38 años, se ha convertido en un rostro habitual de la televisión, pues en varias ocasiones ha hecho apariciones en la pequeña pantalla.

Además, aunque se sacó un título de Formación Profesional de electrónica (donde sacó todo matrícula de honor, según relató su padre en el espacio de Osborne), actualmente forma parte del equipo de trabajo del programa de Calleja, por lo que pasan mucho tiempo con su progenitor debido a sus viajes alrededor del mundo: «Es maravilloso trabajar al lado de tu hijo, un hijo que es de adopción, un niño que venía del Nepal con una vida que no te voy a describir, donde no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por mí».

La vida personal del hijo de Jesús Calleja

Aunque el hábitat de Manlama es estar junto a su padre viajando alrededor del mundo, Ganesh creció durante su infancia en León, una ciudad muy significativa para el hijo de Calleja, ya que en 2013 pasaba por el altar con Ana, su esposa, en la Catedral de la capital de Castilla-León.

Precisamente, junto a su esposa, Ganesh ha aumentado su familia. Fruto de su matrimonio llegaba al mundo Nyamgal, su primogénito y primer nieto de Jesús Calleja, al que han mostrado en varias ocasiones en redes sociales.