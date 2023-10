En las últimas semanas, el nombre de Arantxa Sánchez Vicario ha sonado con fuerza por su vinculación con el proceso judicial en el que ha estado inmersa. La ex tenista se sentó en el banquillo de los acusados junto a su ex marido Josep Santana al ser acusados de un presunto delito de alzamiento de bienes. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular del Banco de Luxemburgo, la ex deportista será condenada a dos años de cárcel, cómo máximo. Al no tener antecedentes penales Arantxa no tendrá que ingresar en prisión. De esta manera, una de sus mayores pesadillas queda atrás. Tras vivir este complicado proceso, la familia Sánchez Vicario ha reaparecido ante las cámaras más unida que nunca.

Arantxa Sánchez Vicario junto a su madre / Gtres

Junto a su madre, Marisa Vicario Rubio, y sus hermanos, Emilio, Javier y Marisa, la ganadora del Roland Garros (1989) ha asistido a la entrega de los X Premios María de Villota que se han celebrado en la Ciudad de la Raqueta de Madrid. Una estampa familiar que no veíamos desde hace años, sobre todo, debido a los malos entendidos y los enfrentamientos públicos que tuvo Arantxa con todos ellos en el pasado. Arantxa Sánchez vertió duras acusaciones contra sus progenitores y les acusó de haber tomado decisiones pésimas sobre su vida y su cerrera deportiva. Lo hizo en el año 2012 en su libro autobiográfico: Arantxa, ¡vamos! Memorias de una lucha, una vida y una mujer. En él desveló que no se hablaba con nadie de su familia y que estaba en la ruina, entre otras cosas. Finalmente, la caja de pandora se ha cerrado y, ahora disfrutan de una buena relación.

Arantxa Sánchez Vicario recoge un premio / Gtres

La familia Sánchez Vicario ha sido una de las galardonadas en los Premios María de Villota y Ciudad de la Raqueta con la entrega del premio Trayectoria Tenis. Durante la entrega de galardones, Arantxa se ha mostrado de los más emocionada, además, ha reconocido ante las cámaras que todos ellos están más unidos que nunca. «Muy emocionada de estar aquí con toda la familia y agradecer este premio, que realmente, se nos ha dado. La familia es la unión. La unión hace la fuerza. Y aquí estamos otra vez juntos y muy emocionados todos», ha dicho la ex tenista. Dada la emoción del momento, Arantxa Sánchez-Vicario no ha podido evitar contener las lágrimas.

Arantxa Sánchez Vicario junto a su madre / Gtres

El discurso de Emilio Sánchez Vicario

Emilio ha sido el encargado de ofrecer un discurso cargado de significado a los allí presentes. En él ha hablado de la familia y del vínculo con la Ciudad de la Raqueta. «Nosotros en casa pues ya os podéis imaginar, los cuatro jugábamos. En navidad coincidíamos poco, nos juntábamos para jugar un doble mixto (bromea). Os imaginareis las batallas, las tensiones que vivíamos juntándonos. Pero siempre con respeto y tratando de sacar nuestra mejor versión», ha comentado al mismo tiempo que ha añadido que «en nuestra familia, hemos ganado títulos, hemos estado ahí… yo creo que una cosa que hemos conseguido en nuestra familia en un momento en el que el deporte era abrir puertas y competir a nivel internacional y creértelo. Nosotros teníamos pocas oportunidades, pero la familia del deporte fue mirando a los de al lado y ganando».