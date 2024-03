El lado más personal de Emma Stone: de su actual pareja al problema que le alteró su infancia

El pasado 10 de marzo, tuvo lugar una de las galas más importantes del año, en la que todo el mundo tiene la atención puesta en ella: la 96º Edición de los Premios Oscar. Una velada que dejó decenas de momentos y escenas que pasarán al recuerdo. Una de las claras protagonistas de la noche fue Emma Stone, por el momento que protagonizó cuando subió al escenario a recoger su «estatuilla». «No soy yo, es el equipo, que ha conseguido hacer que la suma de las partes nos lleve a dónde estamos. Eso es lo mejor del cine, que todos trabajamos a una», declaró muy emocionada y, a su vez, preocupada porque se le había roto el vestido.

Durante tres años, Emma Stone estuvo en el centro de la atención mediática debido a su relación sentimental con el actor Andrew Garfield, quien fue su compañero en la película Spiderman. Aunque fue una de las parejas más queridas de Hollywood, su romance llegó a su fin en 2014 sin que se revelaran los motivos de la ruptura. A pesar de ello, ambos han mantenido una estrecha amistad. En 2016, en unas declaraciones de Stone a la revista Vogue, expresó que seguía queriendo mucho a Garfield. Sus palabras avivaron los rumores de una posible reconciliación.

Emma Stone, con el vestido roto en los Premios Oscar. / Gtres.

A pesar de haberse convertido en una de las actrices más reconocidas de todo el mundo, continúan siendo muy pocos los detalles que han transcendido de la vida personal de Emma Stone. La intérprete, cuando comenzó a adquirir cierta relevancia mediática, optó por separar su vida profesional; sin embargo, algunos datos han logrado trascender.

Su actual pareja y su hija

Emma Stone y Dave McCary, en la fiesta de Vanity Fair. / Gtres.

La actriz y David McCary, cómico, guionista y director de varios sketches de Saturday Night Live, han mantenido su vida privada alejada de los flashes. Su historia de amor comenzó de manera espontánea, con un «flechazo» en 2016, cuando Emma Stone visitó el programa en el que él trabajaba. Desde entonces, se volvieron inseparables y en 2020 dieron un paso importante al casarse, sorprendiendo con sus alianzas mientras paseaban. Lo mismo ocurrió con la llegada de su bebé. El 13 de marzo de 2021, la pareja dio la bienvenida a una niña a la que llamaron Louise Jean, en honor a la abuela de Emma.

Una infancia marcada por la ansiedad

En diversas ocasiones, Stone ha compartido abiertamente su experiencia con la ansiedad desde su infancia. En una entrevista con la revista Rolling Stone, reveló que experimentó sus primeros ataques de pánico a los 7 años y que la ansiedad ha sido una constante en su vida, influyendo tanto en su ámbito personal como profesional.

Emma Stone, con la «estatuilla». / Gtres.

«Fue verdaderamente aterrador y abrumador. Estaba en casa de una amiga y, de repente, me convencí de que la casa se estaba incendiando y se iba a quemar. Estaba sentada en su cuarto, obviamente la casa no se estaba incendiando, pero no había ninguna parte de mí que no pensara que iba a morir», expresó la actriz en una entrevista, sobre el problema que ha sufrido durante años y que aún perdura en ella.