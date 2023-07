Kiko Rivera regresa al trabajo tras su intervención del corazón

Diez días han pasado desde que la salud de Kiko Rivera hiciera saltar todas las alarmas. Era él mismo quien comunicaba en sus redes sociales que estaba, de nuevo, ingresado por una dolencia del corazón. Después de su intervención que tuvo en vilo a España entera -y a Isabel Pantoja también, que se personó en el hospital-, parece que el Dj mejora favorablemente. Hasta tal punto que, poco más de una semana después, ha retomado su trabajo al frente de la mesa de mezclas con una sonrisa y totalmente recuperado.

Kiko Rivera vuelve al trabajo después de su última operación / Instagram

El marido de Irene Rosales ha retomado su profesión en la música de la mano de Tucán, un conocido local ubicado en Chipiona. Tal y como muestran los vídeos compartidos por la propia empresa en el universo 2.0, Kiko no podía estar más feliz de volver a la absoluta normalidad y hacer lo que más le gusta. El de Sevilla ha llegado en su coche junto al equipo que siempre le acompaña, ha entrado sin mediar palabra con la prensa y se ha subido al escenario dispuesto a darlo todo, como en sus últimos bolos. No ha querido atender a los medios de comunicación ni informar sobre la mejoría de su salud, blindándose por completo a todas las preguntas que puedan hacer sobre su vida más personal y el reciente acercamiento con su madre. Ahora, el hermano de Isa Pantoja solo quiere tranquilidad, buena salud y, por supuesto, mucho éxito en el trabajo.

Kiko Rivera vuelve al trabajo después de su última operación / Instagram

Una nueva oportunidad

Fue el pasado 17 de julio cuando el cantante se sometió a un cateterismo para tratar la afección cardíaca que padece. La intervención se desarrolló con total normalidad y así lo hizo saber él mismo a su séquito de seguidores. Fueron muchas las palabras de cariño que recibió de forma virtual, pero si algo le hizo especialmente ilusión -y así agradeció- fue la visita de su madre, con quien no tiene relación desde hace unos años. «Gracias Mamá por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria. Perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza», escribió entonces. Ahora, parece que está fuera de peligro y, aunque se desconoce en qué punto está su situación familiar, él mismo ha confesado que va a aprovechar al máximo esta segunda oportunidad que le ha dado la vida.

Stories de Instagram de Kiko Rivera / Instagram

Su próxima aparición

Si bien es cierto que el Dj tiene la agenda repleta de bolos esta temporada estival, este fin de semana se enfrenta a uno de sus proyectos más importantes: la Kings League. Fue el pasado mes de mayo cuando la aventura de Ibai Llanos y Gerard Piqué fichó a Kiko Rivera para que compusiera el himno del Rayo de Barcelona, equipo que preside Martí Miràs, el youtuber que todos conocen como Spursito. Y es que, como bien expresó en La Resistencia, al Dj le habría gustado tener su propio equipo dentro de la Kings League y, aunque eso no ha podido ser, sí que ha puesto su voz en este proyecto. Es por ello que este fin de semana, Kiko estará en Madrid para formar parte de la Final Four que coronará al campeón de esta temporada. Un evento que se celebrará en el Civitas Metropolitano el sábado, 29 de julio, y que también contará con artistas como Lali Espósito y Tiago PZK.