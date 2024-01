Aún sin reposar la Navidad, el Carnaval de Cádiz se ha abierto paso. Y con él, el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval en el Gran Teatro Falla de la capital gaditana. Un certamen en el que se dan cita, hasta el próximo viernes día 9 de febrero, las mejores chirigotas, comparsas, coros y cuartetos del mundo y, en ocasiones, también rostros de la crónica social de nuestro país. Aunque no sobre el escenario, ni entre el público. No al menos directamente. Y si no, que se lo digan a Kiko Rivera.

El hijo de Isabel Pantoja ha sido protagonista, hace escasas horas, de una chirigota de Rota llamada ‘El niño de la Isabelita 2’, en la cual ha partipado el cantante Antoñito Molina. Ésta, a juzgar por las imágenes que se han difundido del evento, ha ilustrado la versión más canalla del Dj, haciendo hincapie en su faceta musical y como creador de contenido, la herencia de su padre, Francisco Rivera Pérez -más conocido como Paquirri-; y hasta sus desvanencias con Isabel Pantoja. Todo ello, en un momento de especial tensión en la familia tras conocerse las intenciones de la tonadillera de vender Cantora e instalarse definitivamente a Madrid.

Participantes de la chirigota ‘El niño de la Isabelita 2’ / Ayunt. de Cádiz

«Buscarse otro temia porque ya la broma escarda, le habéis cantado más a Paquirri que a Paco Alba /40 años escuchando a Paquirrin como recurso, por eso yo este año me presento a este concurso / Soy el hijo de un pedazo Matador / Carlos de Inglaterra y yo, clavados, ninguno de los dos hemos cotizado / Me gusta mas la Jurado», son algunas de las frases que cantan los participantes de la chirigota, ataviados, claro, con un estilismo que bien podría lucir el propio Kiko Rivera: un chándal rojo tuneado con motivos toreros, unas zapatillas deportivas y una gorra que, en el caso de los artistas, esconde una calva de látex.

La reacción de Kiko Rivera

Lejos de enfadarse o sentirse ofendido por la actuación de los roteños en la competición pública, Kiko Rivera se ha mostrado muy contento con la ocurrencia del grupo, e incluso les ha dedicado un mensaje en tono cómico a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. «Este señor [Antoñito Molina] y su chirigota me han hecho reír, carajo, y eso es lo más bonito de esta vida, saber reír. Gracias Molina por tenerme presente. Viva ‘Cai’ y su carnaval», ha escrito Rivera junto a una imagen que muestra la caracterización de los concursantes de cerca.

Es digno de mención, en este sentido, que Kiko Rivera ha sido nombrado varias veces a lo largo de la historia del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Y de igual modo lo ha sido Isabel Pantoja. En 2016, sin ir más lejos -el mismo en que se produció su reaparición en los escenarios después de cumplir su condena de año y medio en la cárcel-, la intérprete de Marinero de luces fue objeto de la chirigota sevillana de Pablo de la Prida, Yo soy presa. Esta chirigota logró hacerse con un puesto en cuartos de final de la competición, aunque no ganó.