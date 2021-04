Kiko Rivera continúa alejado de los platós de televisión, centrado en su familia, con su música y sus compromisos en redes sociales como principal ocupación. Desde una de las habitaciones de su casa en Sevilla contempla todo lo que pasa de puertas para afuera, toda vez que él ya no es protagonista de los temas candentes de la crónica social. Al menos de momento.

Rocío Carrasco, Antonio David Flores y el resto de integrantes del clan copan ahora la atención mediática. También ‘Supervivientes 2021’, que este pasado jueves echó a rodar un año más. Kiko sabe perfectamente lo que es participar en el reality más extremo de la televisión. Lo hizo hace una década, pero tuvo que abandonar por problemas de salud derivados de la gota.

Por los Cayos de Honduras han pasado prácticamente todos los miembros del clan Pantoja. Isabel, Chabelita, el mencionado Kiko, Anabel y parejas de ellas como Omar Montes y ahora Omar Sánchez, prometido de esta última, o Alejandro Albalá, exmarido de Isa. Rara es la edición que no hay un representante directo o indirecto de la familia. Esta vez no es menos y Kiko Rivera ha querido empezar ‘Supervivientes’ con fuerza. ¿Cómo? Eligiendo a sus concursantes favoritos.

El andaluz ha hecho una encuesta a través de sus stories de Instagram en la que tenía que elegir dónde quería que fueran a parar los concursantes a su desembarco en la isla. Las opciones era el barco encallado, donde sus pasajeros pasan hambres y demás penurias o la isla del pirata Morgan, donde la convivencia es mucho más amable. Kiko ha seleccionado a los tres participantes que se entienden como sus favoritos: Tom Brusse, Alejandro Albalá y Omar Sánchez.

El dj ha tenido un bonito gesto con Omar Sánchez y le ha deseado una estancia en la isla del pirata Morgan. «La familia es la familia», escribía Kiko Rivera, acompañando el texto de un corazón. Seguro que Anabel Pantoja le agradece el apoyo. Sin embargo, más polémica va a suscitar la elección de su segundo favorito: Alejandro Albalá.

El exmarido de Isa Pantoja y Kiko Rivera hicieron una gran amistad el tiempo que estuvo saliendo con su hermana. Lo mismo hizo con Omar Montes el año pasado, demostrando que no guarda rencor alguno a las exparejas de Chabelita. No obstante, hay que recordar que el divorcio de Albalá y la hija de Isabel Pantoja se tuvo que dirimir en los tribunales y que la concordia entre ellos estalló pronto. A día de hoy no tienen relación alguna y el santanderino se ha mostrado muy crítico con ella y con el resto de la familia.

Es por eso que sorprende el apoyo de Kiko, algo que no cuesta imaginar que a su hermana no le haya sentado bien. Pero él está al margen de eso, es auténtico y desde hace tiempo que no le importa el qué dirán.