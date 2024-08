Kiko Rivera estalla en la Red: "Si alguno se siente ofendido, que se jod**"

En medio de su apretada agenda de bolos y conciertos, Kiko Rivera ha recurrido a las redes sociales para publicar un polémico e incendiario mensaje que no ha pasado desapercibido. Aunque se desconoce el destinatario, el DJ ha vuelto a situarse en boca de todos, insinuando que enfrenta una nueva controversia personal de la que, hasta ahora, los medios no tenían conocimiento.

«A las personas que tienen que estar al lado de una persona haga lo que haga, porque dependes de ella de algún modo y te da igual todo mientras sigas chupando del bote, ¿cómo se les llama? Es importante ser una persona real con tus propios sentimientos. Tienes que tener cuidado con lo que haces, dices y subes a las redes sociales. Quizá pueden hacer daño aunque si eres de ese tipo de persona que solo buscas seguidores, te da igual el daño y solo piensan en tu bienestar. Se tenía que decir y se dijo», escribía vía stories a través su cuenta oficial de Instagram.

Para finalizar, el hijo de la tonadillera añadía que si alguna persona se sentía ofendida con sus palabras, «básicamente que se jod*», dejando claro que su opinión no está sujeta a cambios y que no tiene ningún tipo de miedo a ninguna reacción.

Mensaje de Kiko Rivera en redes. (Foto: Instagram)

No obstante, más allá del escrito, Kiko también ha publicado seguidamente un video en el que aparece él mismo hablando y agradeciendo el cariño que siempre recibe por parte de sus seguidores»: «Oye, que parece que solo pongo cosas feas. Quiero agradecer a todos los que me ponéis comentarios bonitos. Todos, de verdad, gracias de corazón», expresaba. El ser humano siempre tiende a quedarse con lo malo, pero en esta ocasión voy a intentar quedarme con lo bueno, y quiero agradeceros a todos los que malgastáis un segundito de vuestro tiempo en mandar esas cosas bonitas. Yo os prometo que voy a intentar malgastar ese tiempo en contestaros. Os quiero mucho y sed felices», decía.

Su declaración de amor

Seguidamente de este misterioso mensaje del que no se conoce receptor, Kiko Rivera también ha utilizado el universo 2.0 para dedicar unas emotivas palabras a su mujer, Irene Rosales, de la que todo parece indicar que cada día está más enamorado.

Kiko Rivera e Irene Rosales en un evento. (Foto: Gtres)

«A veces me pregunto que hice yo en la vida para tener la mujer más perfecta del mundo. Quizás me haya equivocado en infinitas ocasiones, pero algo tuve que hacer bien en otra vida para que me toque la lotería contigo. @irenerova24 eres y serás siempre lo mejor que me ocurrió en la vida y por ello te doy las gracias. Te amo por encima del mundo. Nuestro mejor momento está por llegar», escribía junto a una fotografía en la que aparecen ambos disfrutando unos días de playa y desconexión.