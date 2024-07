Irene Rosales se enfunda su traje de novia y Eva González sorprende con un cariñoso mensaje

Irene Rosales ha sorprendido este fin de semana a sus más de seiscientos mil seguidores en Instagram con un gesto emocionalente significativo: ocho año después de su boda con Kiko Rivera, la televisiva ha decidido rescatar de su armario su segundo vestido de novia y probárselo para ver cómo le queda con el temor latende de que no le entrase debido a los cambios naturales del cuerpo con el paso del tiempo. «Este fue mi segundo vestido de novia. La espalda es superbonita. Tengo que decir que lo disfruté muy poco porque la fiesta pasó volando y cuando me estaba dando cuenta, me estaba quitando el vestido. Vamos a ello», ha dicho Irene a cámara antes de probarse la prenda.

«Me pruebo el segundo porque el primero lo tengo superguardado y es muy complicado sacarlo. Este le tengo mucho más a mano. Me he dado cuenta de que el culete me ha crecido bastante. Ya os digo que yo a la boda no iba así de apretada… pero ¡ha cerrado! No me queda igual que hace ocho años, evidentemente, los cuerpos cambian. Pero no me siento incómoda del todo y aguantaría con este traje un par de horas», ha comentado la sevillana tras probárse el vestido. Un diseño realizado por la firma St. Patrick con corte de sirena y una espalda con pedrería, tul e hilo bordado.

Este ha sido, sea como fuere, un momento muy emotivo para Irene Rosales, pues al margen de lo anterior, la ex colaboradora de Fiesta ha recordado lo «feliz» que fue el día que pronunció el Sí, quiero ante el hijo de Isabel Pantoja. «No me siento incómoda del todo. Aguantaría con este traje un par de horas. Estoy realmente feliz de haber sacado mi vestido de novia, especialmente porque me trae recuerdos de la felicidad que sentí ese día y de lo mucho que disfruté», ha asegurado la influencer.

El vídeo que ha compartido Irene Rosales se ha llenado de likes y comentarios por parte de los usuarios en la red y, en especial, de algunos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país; poco después de que Kiko lo haya publicado. Destaca aquí el de Eva González, su ex cuñada. «¡Estabas bella ese día y lo estás igualmente hoy! ❤️❤️», le ha escrito la modelo y presentadora de televisión. Unas palabras que demuestran que entre Irene Rosales y Eva existe una buena relación pese a la separación de la segunda con Cayetano Rivera en octubre de 2022.

Recordamos la boda de Irene Rosales y Kiko Rivera

Fue el 7 de octubre de 2016 cuando Kiko Rivera e Irene Rosales pronunció el Sí, quiero sobre el altar. La pareja daba el paso más importante de sus vidas ante más 300 invitados en la Hacienda de los Parrales, en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Un entorno inigualable con vistas preciosas y hermosos jardines de palmeras, que acogieron el banquete y la posterior celebración.

Entre los invitados al enlace se encontraban los hermanos del DJ, Francisco y Cayetano, Isabel Pantoja o la hermana de Kiko Rivera, Isa, que entonces mantenía una relación sentimental con Alejandro Albalá.