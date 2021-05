Kiko Rivera muestra el destrozo que le dejó el okupa en su loft

Son muchos los frentes que Kiko Rivera tiene abiertos, pero gracias al apoyo de su esposa, Irene Rosales, los va cerrando poco a poco y va saliendo del pozo en el que se encuentra sumergido. Uno de los mayores problemas que venía acarreando desde hace años era la ocupación de su loft de las afueras de Madrid. Adquirió la vivienda como inversión inmobiliaria en el año 2009 por 338.000 euros, pero las cosas no salieron como él pensaba y acabó convirtiéndose en toda una pesadilla.

Las deudas contraídas por parte del DJ le llevaron a intentar venderlo, pero esto no fue posible dada la situación en la que los inquilinos le dejaron la propiedad. Ahora ha querido, gracias a un vídeo que ha subido a sus redes sociales, mostrar el antes y el después de este ático, de algo más de 80 metros, que ha tenido que reformar con la intención de encontrar un nuevo dueño o inquilino. “Todo lo que se ha hablado de mi loft aquí tenéis como me lo dejaron y como está ahora! Por cierto disponible para alquiler y compra! ❤️😎”, asegura en su post Kiko, aunque no especifica el precio que solicita.

Fue necesaria una orden judicial para que los inquilinos que no pagaban el piso abandonasen la vivienda, en la que Kiko se alojó solo durante unos cuantos meses junto a la modelo Jessica Bueno, madre de su primogénito Francisco. Sin muebles, sin enchufes, sin objetos decorativos, el baño sucio, basura tirada por el suelo… Así fue como se encontró el hijo de Isabel Pantoja el loft cuando pudo entrar en la vivienda. Esto le llevó a tomar la decisión de reformar la casa, pues tal y como se estaba no tenía posibilidad de conseguir un nuevo propietario. Así, en el video muestra lo bien que ha quedado el hogar, que es de lo más confortable, con muebles modernos de diseño y en donde destaca una gran luminosidad que entra por las ventanas.

Muchas son las cosas que están cambiando en la vida del hermano de Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez. La próxima tiene que ver con su tío Agustín. Éste acudirá el próximo 1 de julio al juzgado de Chiclana como investigado, tras la demanda que le presentó el DJ. “Llegados ya a este punto que se haga justicia con lo que se tenga que hacer. Si alguien ha actuado mal y ha hecho las cosas mal, tendrá que pagarlo», aseguró Kiko en una entrevista que le concedió a Jorge Javier Vázquez. También tiene que solucionar la guerra abierta con su madre, pues la tonadillera no parece dispuesta a acceder a las pretensiones de su hijo. “Le hice a mi madre una oferta, limpiar la deuda y poner Cantora a mi nombre, como quería mi padre. No contestó”, explica en exclusiva a la revista Lecturas. Esta falta de respuesta por parte de Isabel Pantoja es lo que le lleva a Kiko a acudir a los tribunales para intentar conseguir aquello que considera que le pertenece y que siempre le ha sido negado.