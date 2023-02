Kiko Matamoros reaparece en directo tras haber tenido que acudir al hospital de urgencia

La semana no empezaba de la mejor manera para Kiko Matamoros, que poco antes de dar pistoletazo de salida a una nueva emisión de Sálvame se veía obligado a ausentarse de su puesto de trabajo, siendo atendido por los servicios médicos de Telecinco de manera inmediata. Una situación que hacía saltar las alarmas entre sus compañeros de profesión y entre la audiencia, pudiéndose saber más tarde que se trataba de una fuerte subida de tensión por la que los profesionales pertinentes le aconsejaron acudir a un hospital de la capital para descargar cualquier otra patología.

Ya fuera de peligro y visiblemente recuperado, el ex concursante de Supervivientes ha reaparecido en el plató del programa de las tardes de la cadena de Fuencarral para hablar sobre lo acontecido unas horas antes, admitiendo haber estado «bien jodido» cuando visualizaba las imágenes que le hacían perder los nervios hasta alcanzar un punto de preocupación entre las personas de su alrededor.

Cabe destacar que todo tuvo lugar unos minutos antes de las 16:00 horas de la tarde, cuando la cúpula del programa hablaba con Kiko sobre una información que iba a darse en directo y que tenía que ver tanto con él como con su futura esposa, Marta López Álamo. Unos datos que algunos de los colaboradores ya conocían y que sin embargo el protagonista en cuestión no, motivo por el que su tensión comenzó a subir de manera desmedida hasta hacer que tuvieran que intervenir profesionales médicos que le hicieron un electro, mientras que más tarde en un hospital del que no se ha podido saber más detalles dieron el diagnóstico definitivo al paciente: «Estaba un poco mareado, me dolía la nuca y me sentía como con mucha presión», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre una situación que ya considera «muy desagradable»: «Sabía que era una subida de tensión muy violenta (…) Siempre he tenido la tensión más o menos controlada», aseguraba,, aunque admitiendo además ser «hipertenso».

No obstante, Matamoros tiene claro que fue un episodio que prefiere olvidar, sobre todo ahora que las aguas han vuelto a su cauce y que el centro clínico confirmó que había sido un susto y que todo estaba bien: «Cuando lo piensas a toro pasado no es ninguna tontería porque puede producirte un problema serio de salud como es un ictus», desvela, visiblemente preocupado por lo que podría haber pasado cuando faltan poco más de cuatro meses de su boda con la influencer.

Aún así, y haciendo gala de su marcada y sincera personalidad, el padre de Laura Matamoros no ha querido dejar pasar la oportunidad de reprochar al programa haber hecho de su problema un show, algo que de cierto modo entiende aunque sin pasar algunos límites inquebrantables para él: «Este es el juego y las consecuencias, me jode mucho que no tuvieran el detalle de quitarme el micro, pero bueno…», zanjaba, para más tarde retomar su trabajo con total normalidad.