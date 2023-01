Kiko Matamoros se ve obligado a acudir al hospital en pleno directo de ‘Sálvame’

Una nueva semana ha arrancado también en el plató de Sálvame, aunque de una manera totalmente inesperada. Cuatro de los colaboradores aseguraban conocer una información relacionada con Marta López Álamo y Kiko Matamoros que este último no sabría. Algo que no ha sentado en absoluto bien al ex concursante de Supervivientes, que se ha visto obligado a ausentarse de su puesto de trabajo habitual para acudir al servicio médico de Telecinco.

Cuando ha podido saberse que el padre de Laura Matamoros ha necesitado la ayuda de profesionales médicos a consecuencia de los datos que se habían barajado en el inicio del programa de las tardes de la cadena de Fuencarral, han saltado las alarmas de todos los rincones del país teniendo en cuenta que una gran parte de la audiencia quería saber qué era lo que le había sucedido a uno de los pilares fundamentales del espacio televisivo. Finalmente, ha salido a la luz que Kiko no ha podido acudir a plató por sufrir una subida de tensión de la que se ha hecho eco Terelu Campos, admitiendo además que su compañero se había encontrado especialmente mal por lo acontecido: «Tiene la tensión disparada», añadía, pidiendo tranquilidad a los espectadores y al resto del elenco de colaboradores y esperando a que le dieran los resultados del electro que le iban a realizar por protocolo y para descartar que se tratara de algo más grave.

Teniendo en cuenta la complicación del asunto, tanto la presentadora como los colaboradores han optado por zanjar el tema hasta nueva orden: «Evidentemente, no jugamos aquí con la salud de nadie (…) Hasta que no hable con dirección, todo queda paralizado», pronunciaba la hermana de Carmen Borrego, dejando el asunto en manos de la cúpula.

No obstante, algunos de los presentes en plató han querido describir a la audiencia cómo se ha ido encontrando Matamoros a medida que poco a poco ha ido sabiendo que se iba a hablar de él y de su futura esposa en plató, motivo por el que ha optado por hablar con dirección en un primer momento de forma amistosa, hasta que su cara se iba poniendo cada vez más pálida como si le estuvieran haciendo partícipe de una mala noticia: «Le veía que se iba poniendo blanco», confiesa la periodista, visiblemente preocupada por su compañero aunque no goce de una muy buena relación amistosa con él.

De esta manera, a través de redes sociales han comentado a aflorar las especulaciones que indican a que quizá este mal trago por parte de Kiko Matamoros se deba a un movimiento por parte de su prometida que podría no haber gustado en absoluto al ex de Makoke, sobre todo teniendo en cuenta que está previsto que se den el «sí, quiero» el próximo 2 de junio en Madrid, llevando a cabo una ceremonia religiosa en la basílica de San Miguel y un posterior banquete en el emblemático hotel Ritz. Una velada a la que probablemente acudan algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional y que quizá pueda verse afectada por la información dada en pleno directo.