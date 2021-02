Kiko Matamoros no está atravesando su mejor momento personal. El colaborador de ‘Sálvame’ lleva meses alejado de su hija Anita -fruto de su relación con Makoke-, y por el momento, parece imposible un acercamiento entre padre e hija. Recientemente, la influencer ha concedido su primera entrevista en AtresPlayer para el programa online ‘Las Uñas’, donde ha hecho unas duras declaraciones que han afectado al televisivo, pese a no nombrarle en ningún momento. De hecho, Kiko ha estado a punto de romperse en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez tras conocer lo que ha expresado la joven.

“Todo el mundo tiene problemas en sus casas. Si no es por una tontería es por decir algo más grave. Uno se deja de hablar con sus hermanos, otro con sus tíos… Siempre hay peleas en casa, en la familia. Pero aquí todo se agranda mucho más, para todo más grave. Se hace una bola y todo el mundo se cree con el derecho de opinar”, han sido algunas de las palabras que Anita Matamoros ha dicho durante la charla. Además, también ha querido dejar claro que de lo que hagan sus padres no va a opinar porque no es lo que quiere. Cuando Kiko Matamoros ha conocido el contenido de la entrevista de su hija, se ha podido ver cómo le ha afectado el relato de su primogénita.

“Hace unos años falleció una persona cercana a mí. Fue una tragedia porque era joven. Lo que me dijo mi chico esa noche se me quedó grabado y lo digo siempre: lo más importante es irte a dormir todas las noches de tu vida con la conciencia tranquila. Para mí, esa es la felicidad. Duermo todos los días con la conciencia tranquila. Lo que pase, sé que no es mi culpa. Y cuando es mi culpa, lo soluciono. Y no, actualmente no. Yo duermo súper tranquila”, ha puntualizado la estudiante de Fashion business & Communication & New Media. Tras las declaraciones de Anita, Kiko se ha dado por aludido en todo lo que ha explicado la empresaria.

El exmarido de Makoke ha dejado claro que no va a entrar en una guerra pública con su hija. “Si quiere marcar líneas… para mí, a veces la esperanza es una fábrica de frustración y de dolor. Si tan claro lo tienes… Es bueno saberlo, la vida da para mucho”, ha dicho tajante, pero con los ojos vidriosos. “Es absolutamente innecesario lo que ha hecho y lo que ha dicho. Para una vez que habla, me ha metido un bofetón. No voy a hacer más el panoli”, ha añadido con un hilo de voz.

Hace unos días, Anita Matamoros aterrizaba en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez de Madrid, tras unas idílicas y paradisiacas vacaciones junto a su pareja, David Salvador. Al lugar acudieron numerosos medios de comunicación para preguntarle, entre otras cosas sobre el distanciamiento con su padre. “Soy muda respecto a este tema, ya lo sabéis”, aseguró la joven intentando evitar el tema. Sin embargo, sí expresó su alegría ante la noticia de que se convertirá en tía muy pronto, pues su hermano Javier Tudela y su pareja, Marina Romero, esperan su primer hijo. “Es increíble. Me han estado mandado fotos y vídeos mientras yo estaba de vacaciones. Es una pasada”, explicó radiante y sin entrar en más detalles.