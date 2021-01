El doblete del ‘Deluxe’ de este fin de semana no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo por la confesión más dura que ha hecho Kiko Matamoros. Desde hacía varios días se venía hablando de un intento de asesinato que habría sufrido, y el domingo, el colaborador iba a someterse a un polideluxe para aclararlo todo. Parece que tras su enfrentamiento con Javier Tudela, el pasado fin de semana, tenía la necesidad de abrirse en canal y antes de hablar de este escabroso tema, aclaró algunos aspectos de su vida íntima que ya se habían insinuado en alguna ocasión, pero que el padre de Laura Matamoros había pasado por alto.

Matamoros se sentaba frente a algunos de sus compañeros y con total naturalidad confesó su adicción a las drogas. «Soy cocainómano desde los 15 años, me queda uno para cumplir las bodas de oro», ha admitido con cierta ironía, dejando al resto de colaboradores en ‘shock’. Una confesión con la que ha querido zanjar los intentos de quienes, según él, han intento manchar su imagen.

Y para eso ha sido sincero y ha desvelado cómo ha sido su vida desde que empezó a consumir. «Nunca he tenido la sensación de tener un problema con esa adicción. Pero desde los 15 no he dejado de consumir», ha repetido. «La cocaína no ha condicionado mi vida, pero sí mis relaciones. Soy cocainómano para toda la vida», ha dicho antes de explicar que sí ha tenido algún problema legal.

Matamoros hacía entonces un repaso a las relaciones sentimentales más importantes de su vida y a cómo había manejado la situación. «Tuve un consumo, desde el punto de vista médico, bastante desaconsejable. Pero cuando empecé con Marian Flores, levanté mucho el pie porque ella no consumía y estaba en una dimensión y yo en otra». Y admitía que «en esos 20 años no dejé de consumir, pero era cuando estaba con amigos de fiesta o donde ella no estaba».

Llegaba el turno de contar cómo fue su consumo durante su relación con Makoke, y aseguró que no tuvo que «enseñarle nada» en ese aspecto. «En esa etapa, que fue muy larga, sí hice del consumo de la cocaína algo habitual. Como consecuencia, sucedieron episodios desagradables y complicados desde el punto de vista legal y llegó a condicionar incluso mis relaciones sexuales: cuando no consumía no me apetecía nada», recordaba. Pero todo cambió cuando la colaboradora de ‘Viva la vida’ se quedó embarazada: «Estuve un año sin consumir, hice un esfuerzo porque quería ver a mi hija sana y feliz. Me cuidé mucho». Y confirmaba que por sus hijos había dejado este mal hábito «en temporadas largas».

Sin embargo, desde que sale con la modelo Marta López Álamo, ha explicado que ha ido reduciendo este consumo de manera sustancial, ya que es algo con lo que su pareja no está de acuerdo: «Mi novia es anti todo esto. En alguna ocasión he consumido, pero no he compartido, con lo cual me he visto en una situación un tanto ridícula, porque si quieres estar con tu pareja, quieres estar bien, y si no estáis los dos en la misma honda es un poco absurdo».

Kiko Matamoros ha asegurado además que nunca ha intentado desintoxicarse: «Posiblemente he puesto mi vida en peligro, y ya llegan unas edades en las que ni el corazón es lo que era, ni las condiciones físicas son las mejores», contaba el colaborador de 64 años, que se ha decidido a dar este paso después de lo ocurrido con Tudela el fin de semana pasado. «Quiero ser honesto, creo que se me ha difamado, se ha mentido y además por lo más bastardo que son por intereses económicos. Soy una persona pública y me duele por los míos, por mis hijos». Y refiriéndose a ellos hacía una nueva confesión: «Ellos no sé si lo saben, pero lo intuyen».