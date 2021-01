Kiko Hernández da las claves de su sorprendente cambio de look

Uno de los propósitos más comunes cuando llega un nuevo año es el de cambiar de look, que es precisamente lo que parece haberse planteado Kiko Hernández. Aunque 20 días después de la llegada del 2021, el colaborador de ‘Sálvame’ sorprendió a todo el mundo este miércoles al lucir un aspecto un tanto diferente. Si Anabel Pantoja, que tuvo una tarde intensa y complicada, solo atinó a decirle que le vería mucho más moreno, los fieles del programa no tardaron en darse cuenta de los cambios a los que se ha sometido Kiko.

El colaborador no solo estaba un poco más moreno, como se percataba Anabel, también se había deshecho de sus canas, luciendo un pelo más oscuro y, en general, tenía un aspecto modernizado. Y si bien sus compañeros decidieron guardar silencio, Jorge Javier Vázquez no se quiso morder la lengua y bromeó con este nuevo look, «Kiko, tienes que aclarar que no te has hecho nada en la cara, que pareces el hijo de Antonio Machín», le dijo con ese tono de diversión que tanto le caracteriza. «Es el 2021, que estaba hasta las narices de estar blanco como copito de nieve·, respondía a su vez el ex de ‘Gran Hermano’, que no tenía problema en reconocer que se había dado «unos UVA que me he quedado tan a gusto».

Y aunque con esta respuesta Kiko parecía querer zanjar el asunto, lo cierto es que las redes sociales siguieron llenándose de comentarios de usuarios sorprendidos por el cambio del madrileño. «Kiko Hernández hoy parece un muñeco. ¿Pero qué se ha hecho?», preguntaba uno de ellos, a lo que otro se preguntaba si se había puesto bótox.

Al final, viendo la gran expectación que ha creado su nuevo estilismo, el colaborador de ‘Sálvame’ ha terminado por compartir un post y una storie en su cuenta de Instagram para poner punto final al asunto.

«¿Bótox? ¿Ácido hialurónico? Aclaro vuestras dudas sobre el revuelto con mi cambio de look», ha escrito en una storie que lleva a un post en que lo desvela todo. «Tanta historia con el cambio de look… Qué solo me oscurecí el pelo color ceniza cansado de las canas del abuelito de Heidi!! 👨🏽‍🦳 🔚 Nada más. Ni retoques. Ni nada en la cara. Un poquito de ☀️UVA, ¡eso sí! ⁣», se puede leer junto a un fotografía en la que aparece con su nueva imagen. «¿Vosotros de qué sois? De presumir o de ocultar las canas??✅👩‍🦳❌⁣?», ha aprovechado para preguntar a sus seguidores, que no se ponen de acuerdo. Mientras que muchos le ven guapo con este nuevo color de pelo, otros le prefieren con canas ya que, según dicen, le dan un aire «mucho más natural».