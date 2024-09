Así ha sido la romántica boda de Kike, el famoso sobrino de Ana Rosa Quintana

El sobrino de Ana Rosa Quintana se ha casado en Madrid, concretamente en el ayuntamiento de Alcobendas. La trayectoria mediática de Kike Quintana comenzó hace algo más de un año. Su tía empezó una nueva aventura en su brillante carrera presentando un programas en las tardes de Telecinco. El espacio se llama TardeAR y cuenta con colaboradores tan destacados como Álvaro Muñoz Escassi. La periodista ha vuelto a hacer magia creando un espacio perfecto que combina la actualidad con el entretenimiento.

Uno de los grandes atractivos del proyecto es la participación de Kike, quien hasta hace relativamente poco era un rostro desconocido. A pesar de la buena reputación que se ha ganado, le gusta ser discreto y su vida sentimental es hermética. Sin embargo, su enlace matrimonial ha llamado la atención del público y ha sido recogido por multitud de medios.

Kike Quintana, en su boda. (Foto: Gtres)

Se ha dado el ‘sí, quiero’ con Cristina, con la que comparte una bonita relación. Como no podía ser de otra forma, Ana Rosa Quintana ha sido testigo de este evento tan destacado. Es más, la presentadora ha hablado con un programa de Telecinco para reconocer que se ha emocionado, pues Kike es su sobrino preferido.

Tan elegante como siempre, Ana Rosa ha concedido unas declaraciones a Fiesta. «Siempre lloro, es el primer sobrino que se casa. Estoy contentísima porque se lo merece. Se merece ser feliz». La periodista ha estado acompaña de su familia, pero también de grandes amigas, como por ejemplo de Xelo Montesinos. Esta última es CEO y cofundadora de Unicorn Content, la productora presidida por Quintana.

Xelo Montesinos y Ana Rosa Quintana. (Foto: Gtres)

Un evento romántico y familiar

La boda la ha oficiado Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas. La política ha utilizado su cuenta de Instagram, donde acumula 8.700 seguidores, para tener un detalle con los enamorados. «No todos los días puedes oficiar la boda de un gran amigo al que conozco desde hace más de 20 años», ha escrito.

La alcaldesa de Alcobendas felicita a Kike Quintana. (Foto. Instagram)

Kike ha heredado el talante de su tía y ha atendido amablemente a los reporteros que le estaban esperando. «Siempre hay un poquito de nervios, sobre todo porque la novia llegaba tarde. Ha sido muy bonito. Me he sentido el novio más afortunado del mundo. No hay ninguna mujer como ella», ha comentado para el programa Fiesta.

Por su parte, Cristina ha comentado: «Cuando he visto a Kike vestido de novio no he sentido ninguna duda porque es el amor de mi vida». Emma García, presentadora del espacio donde se han emitido estas palabras, ha felicitado a los novios. »Muchas felicidades por ese amor que desprenden y por esa emoción de la familia, qué bonito, de verdad».

Kike Quintana, con su perro el día de su boda. (Foto: Instagram)

Un detalle curioso es que Kike se ha llevado a su perro a la ceremonia. Es más, le ha vestido con un elegante trajecito y ha publicado una foto con él en su perfil oficial de Instagram.

La gran familia de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana es una maestra de los medios de comunicación. Gracias a ella la televisión ha cambiado y su talento sirve de ejemplo para muchos jóvenes periodistas. Afortunadamente este éxito es equiparable a todo lo que ha conseguido en el terreno personal. Quintana está muy unida a su familia, por eso hoy ha sido un día tan especial para ella.

Durante una entrevista en Territorio Comanche, espacio capitaneado por Cristina Tárrega en Telemadrid, la comunicadora habló de su querido clan. «Hemos sido una familia que lo hemos pasado muy bien, que hemos viajado, vivido, hablado mucho en casa. Hemos mantenido a lo largo del tiempo esa unión familiar. Nos decimos muchas veces que nos queremos, hay que expresarlo», comentó. Esa es la razón por la que hoy no ha dudado en demostrar que su sobrino Kike es esencial para ella.