Coincidiendo con el primer domingo de mayo, Día de la Madre, el programa Fiesta ha arrancado su emisión haciendo un emotivo homenaje a las madres de los colaboradores que se encontraban en el plató. Una situación muy emotiva que ha provocado las lágrimas de Kike Calleja tras recordar a la suya, fallecida hace 12 años. El televisivo no ha podido superar la falta y ha reconocido que «aún me cuesta hablar de ello, la echo mucho de menos». Ha descrito este fatal episodio como uno de los momentos más dolorosos de su vida y no ha podido evitar romper en llanto al mencionarla. «Espero que esté orgullosa», ha confesado entre sollozos.

Por este motivo, Emma García, la presentadora del formato, ha interrumpido el directo y se ha dirigido hacia Calleja para intentar consolar el llanto del periodista. «No lo sabía», ha admitido García. Marisa Martín-Blazquez, que ha vivido cómo ha sido la época en la que sucedió el deceso, ya que conoce a él desde hace varios años, ha descrito los momentos como «terribles» para el colaborador. También ha querido referirse a él con unas palabras de ánimo en las que le aseguraba que estaría muy orgullosa de él y que desde donde esté, le sigue queriendo, cuidando y protegiendo: «Siéntela, está contigo cada día».

Kike Calleja en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

«Me gustaría hablar con ella, compartir ciertas cosas», ha continuado relatando Kike Calleja. Y ha querido mandar un mensaje a la audiencia en el que ha trasladado un consejo vital: «Que los disfruten mientras los tengan, luego se arrepienten». Aunque durante este recordatorio no ha querido olvidarse de su otro progenitor: «Tuve la mejor madre, pero también tengo al mejor padre». Para terminar reconociendo que es un día muy complicado cada año.

Kike Calleja y Emma García. (Foto: Telecinco)

Otros colaboradores que han recordado a sus madres

Junto a Kike Calleja, en el set se encontraban otros tertulianos que también se han emocionado con el relato. Una de las que más ha sufrido con este testimonio ha sido Amor Romeira, que también quiso dedicar unas palabras a la suya: «Mi madre significa todo en mi vida. Hay que agradecer a las madres permisivas, tolerantes y amigas. Me dejó ser yo, me empujó», haciendo referencia al papel fundamental que supuso en su desarrollo vital. Ella también ha perdido a su madre en el año 2020 y no ha podido evitar las lágrimas al escuchar a su compañero.

Colaboradores en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Olga Moreno, al igual que los demás, ha hecho una mención especial a su progenitora en el que ha sido el primer Día de la Madre con su ausencia: «No puedo ni hablar». Pedro Aguado también ha hecho lo propio y ha descrito a la suya como: «una mujer muy valiente, adelantada a su tiempo». Por su parte, Gloria Camila también ha mencionado a La más grande y ha hablado de Rocío Jurado con mucho sentimiento: «Una madre lo es todo, pero se nota cuando no están. Es gratitud, orgullo. Siento que está conmigo y sé que no estoy sola».