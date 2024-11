Primero tuvo lugar la gala POTY (Person Of The Year) y después la esperada ceremonia de los Latin Grammy 2024. Con Miami (Estados Unidos) como escenario de excepción, numerosos rostros conocidos, artistas y distintas personalidades no quisieron perderse la importante ceremonia. Una ceremonia en la que destacaron las figuras icónicas, así como los nuevos talentos de la industria musical.

Karol G

Una de las artistas más esperadas y que, recientemente, ha estado en nuestro país llenando cuatro estadios Santiago Bernabéu consecutivos con su gira Mañana será bonito, Karol G, ha apostado por el azul para la gran ocasión.

Karol G posando. (Foto: Gtres)

La artista ha lucido un vestido de escote en uve, fruncido en la zona de la cintura con abertura lateral y cola de Versace. A sus pies, unas sandalias de tiras metalizadas. En cuanto al cabello ha recogido su larga melena rubia en una coleta informal de inspiración romántica.

David Bisbal

David Bisbal, que ha ido acompañada por su mujer Rosanna Zanetti, se ha decantado por un traje con un estampado en un tono burdeos, aunque, sin duda, lo que más ha llamado la atención de su elección han sido los botines negros con tacón por los que ha apostado para dar así un toque de lo más personal al estilismo.

Rosanna Zanetti y David Bisbal. (Foto: Gtres)

María Becerra

Por su parte, María Becerra ha lucido un vestido donde los brillantes plateados y las plumas han sido las grandes protagonistas. La artista se enfundó un diseño de tirantes fino con mangas estilo murciélago y aberturas en la parte delantera del patrón. Ha combinado esta elección con unas sandalias a tono.

María Becerra en los Latin Grammy. (Foto: Gtres)

Nathy Peluso

Nathy Peluso ha lucido un vestido de corte sirena con tirante al cuello que combina dos tipos de patrones. Por un lado, un estampado floral con detalles rojos y por otro una base negra para la parte de la falda.

Nathy Peluso posando. (Foto: Gtres)

La intérprete de Todo Roto ha apostado por recoger su cabello en un recogido mientras ha lucido el flequillo hacia un lado. Un estilo que recuerda a los dorados años 20.

Alejandro Sanz

El cantante se ha decantado por un sencillo, pero elegante traje de dos piezas formado por una blazer y pantalón en un tono azulado que ha combinado con una camisa blanca y corbata negra. Además de ser una importante cita musical, esta reaparición de Alejandro Sanz ha estado marcada por la confirmación pública de su nueva relación. Y es que en la gala previa a los Latin Grammy posó junto a Candela Márquez, su pareja.

Alejandro Sanz en los Latin Grammy 2024. (Foto: Gtres)

Becky G

Sin duda, uno de los looks más llamativos y glamurosos ha sido el de Becky G. La intérprete ha lucido un vestido ceñido, con transparencias en forma de rejilla recubiertas por lentejuelas metálicas y perlas que ha acompañado con una cola de tul blanca y XXL. Este espectacular naked dressfue creado a medida por el diseñador libanés Tony Ward.

Becky G apuesta por los brillos. (Foto: Gtres)

Camilo

Camilo ha confiado en una regla infalible, el total black, para los Latin Grammy 2024. El artista ha lucido una camiseta de tirante ancho y cuello redondo semitransparente que ha combinado con nos pantalones anchos a tono. El toque original lo ha puesto el pendiente que ha colgado de su oreja izquierda: una especie de silueta humana transparente.

Camilo ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

A la lista de famosos que no quisieron perderse la especial cita musical se suman nombres de la talla de Luis Fonsi, Carlos Vives, Emilia, Bizarrap, Anitta de Patbo, Eva Luna, Marc Anthony y Nadia Ferreria, entre otros muchos.