Julio Iglesias se ha vuelto especialmente activo en las redes en los últimos tiempos. El veterano artista, al que hace ya bastante tiempo que no se ve en público, no duda en compartir con sus seguidores algunas reflexiones sobre la vida, que acompaña de fragmentos de sus canciones y de vídeos. La última tiene un toque de arrepentimiento y tiene mucho que ver con el rápido avance de las nuevas tecnologías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesias)

Junto a un vídeo de un concierto que el cantante ofreció en el Palau Sant Jordi de Barcelona, Iglesias ha hecho una interesante reflexión sobre cómo ha cambiado su percepción de lo que supone permitir las grabaciones por parte del público en las actuaciones: “siempre me oponía a grabar los conciertos, de hecho, nunca quise grabarlos…” comienza diciendo el artista. “Hubo algunas excepciones, pero de los miles de conciertos que he hecho en el mundo entero estoy totalmente arrepentido de no haber grabado unos cuantos de ellos”, sentencia Julio Iglesias. Una afirmación sobre la que expone una relevante observación: “lo siento en el alma porque el disco es importante porque da a conocer canciones, pero la música en directo es dónde un artista aprende a vivir”, expresa. A pesar de que el cantante lamenta no haber tomado medidas al respecto y haber grabado más actuaciones y recitales, se siente frustrado por las grabaciones que ahora se realizan con los móviles y dispositivos similares, ya que no permiten mantener los estándares de calidad adecuados: “cuando veo todas las grabaciones con los celulares con un sonido horrible siento una gran frustración. Esta grabación esta hecha y consentida en El Palau Sant Jordi Barcelona”, termina diciendo.

Un veterano muy activo

A sus 78 años recién cumplidos, el cantante español se ha vuelto una persona muy activa en las redes sociales, donde comparte experiencias y reflexiones vitales con sus seguidores. Una de las últimas ha sido, precisamente, en relación al paso del tiempo y también al proceso de recuperación del accidente que sufrió en los años sesenta. Con motivo de su aniversario el pasado 23 de septiembre, el artista compartía un post en el que aparecía él sobre el escenario y con el tema Cómo han pasado los años de fondo. Una canción importante en su carrera a través de la cual ha hecho un interesante comentario: “no hacen falta muchos comentarios, la canción lo dice todo. Hoy estoy cumpliendo 78 años y parece que fue ayer”, escribía el artista, que aseguraba además sentirse muy afortunado por seguir vivo y con ganas de continuar luchando: “qué privilegio estar vivo! Y qué ganas de seguir viviendo!”, recalcaba.

Un post emotivo en el que, además, Iglesias ha aprovechado para dar las gracias a todos sus seguidores, así como a su familia, por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de los años: “quiero daros las gracias por todos estos años donde habéis sido el motor de mi vida y dar las gracias también a mi familia por haberme dado la oportunidad de ser libre, la libertad ha sido el mayor de todos mis privilegios. Así lo siento hoy, lo sentí ayer y lo sentiré siempre. Los años nunca han detenido mis sueños”.