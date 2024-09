Julián Muñoz sorprende y vuelve a la televisión con una inesperada entrevista

Julián Muñoz vuelve a la televisión. En medio de su lucha contra el «cáncer galopante» que padece, el ex alcalde de Marbella ha decidido sentarse en el plató del programa ¡De viernes! para hablar por primera vez sobre sus graves problemas de salud. Así lo ha anunciado el periodista Miguel Ángel Nicolás en TardeAR , donde ha asegurado que el que fue pareja de Isabel Pantoja tiene mucho que contar después de todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Según ha avanzado el colaborador, con «los ojos llenos de lágrimas», Muñoz ha confesado que «tiene miedo a morirse». Al mismo tiempo también ha reconocido que «fue un mal marido».

Miguel Ángel Nicolás y Ana Rosa Quintana en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Esta inesperada entrevista, que se emitirá el próximo 13 de septiembre, llega en uno de los momentos más delicados para el ex político. En las últimas semanas, las noticias que ha protagonizado recurrentemente han sido sus habituales entradas y salidas del hospital, siendo la última la sucedida el pasado mes de agosto. Desde Espejo Público aseguraron que «había empeorado bastante» y que «la familia estaba muy preocupada». Mayte Zaldívar se negó a hablar con los medios y Rappel, como portavoz familiar, quiso dar la última hora sobre su estado de salud: «Está muy malito, es muy grave lo que tiene, está en el esqueleto, pobrecito. Como una velita que se va apagando y se va apagando. Anda muy poquito porque casi no puede andar. La familia está muy unida con él, está intentando hacerle la vida agradable con mucho cariño», decía. Días después, recibió el alta médica y, hasta ahora, no ha vuelto a ser ingresado.

Julián Muñoz en Marbella. (Foto: Gtres)

Además de hablar de su estado de salud, Julián Muñoz también se pronunciará por primera vez sobre su boda en secreto con Zaldívar. José Antonio León fue el encargado de sacar a la luz esta información tras tener acceso a un certificado del Registro Civil de Málaga que así lo confirmaba. Por ahora se desconoce el motivo por el que la pareja habría decidido volver a convertirse en marido y mujer, pero quizá este viernes el ex alcalde de Marbella aclare todas las dudas que hay generadas alrededor del tema.

Julián Muñoz en el documental ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’. (Foto: Mediaset)

Tampoco se tiene constancia de la razón que ha motivado a la ex pareja de la tonadillera a volverse a sentar en un plató de televisión. Cabe recordar que no lo hacía desde que protagonizó, hace dos años, su propio documental en la cadena de Fuencarral. Bajo el nombre Julián Muñoz: No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, el ex alcalde habló sin tapujos sobre la investigación del Caso Malaya (por la que terminó entre rejas) y su relación con Isabel Pantoja. Dos aspectos que se desconoce si tratará de nuevo en su inesperada vuelta a la televisión el próximo viernes.