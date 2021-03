Fue el pasado 22 de febrero cuando Julia Otero anunciaba, ante sus micrófonos, que se le había detectado un cáncer. Cuatro semanas después, la periodista ha querido reaparecer en sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento por las numerosas muestras de cariño que ha recibido desde aquel día. «¡Buenos días! No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas…Gracias a todos por empujar. Todo va bien», ha escrito en su cuenta de twitter.

En solo unas horas su tweet ha alcanzado más de 15.000 reacciones, entre ellas destaca la de Dani Rovira, que también recordaba que hace un año s ele diagnosticó el linfoma de Hodgkin que ya ha superado. Hugo Silva, Leonor Watling o Sandra Sabatés, son algunos de los rostros conocidos que le han enviado todo su cariño tras este breve mensaje cargado de información.

«Todo va bien», ha dicho Julia dando por finalizado su escueta reaparición en redes. Está en pleno tratamiento, «fuera de combate», como ella misma dijo el día que dio la mañana noticia a sus oyentes de Onda Cero, aunque su oncólogo ya le recomendó en su día que «entre quimio y quimio vaya a la radio, y eso pienso hacer», aseguró en aquel momento. Está en buenas manos, tanto en el centro hospitalario como en su casa, donde tiene a dos sanitarios de excepción, su pareja Josep Martínez y su hija Candela, ambos médicos de profesión.

A pesar de su recelo en cuanto a cuidar su vida privada, Julia le confesaba a su compañera Nieves Herrero hace un tiempo, cómo era vivir con dos profesionales de la medicina: «No hay nadie más indiferente a las enfermedades de la familia que un médico en casa. Tiende a minimizar todo lo que se puede minimizar y, sobre todo, tiende a desmedicalizar todo. Sin embargo, he de confesar que yo me automedico y mucho».

La palabra cáncer

Fue el lunes 22 de febrero cuando la locutora comenzaba su programa ‘Julia en la Onda’ comunicando cuál era el motivo por el que había estado ausente durante unos días de su puesto de trabajo: «El sábado pasado, en un control rutinario de esos que todos debemos hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas», comenzaba diciendo. «Aunque la palabra cáncer da miedo, estoy aprendiendo a pronunciarla desde hace seis días», desvelaba dando buena muestra de su carácter.

Otero aprovechaba entonces para acordarse de los enfermos de cáncer: «Que sepáis que ahora sí sé exactamente lo que se siente y os digo una cosa: Si la ciencia envía un robot a Marte que llega a la hora prevista, ¿Cómo no vamos a superar eso?. Pues venga. Un beso a todos y recordar que el cariño y la bondad son siempre el mejor pronóstico», se despidió no sin antes dar las gracias a los responsables de la emisora y a sus compañeros de equipo, por el mimo con el que le habían tratado durante esos días especialmente.

No es la primera vez que Julia Otero tiene problemas de salud. En su juventud se le diagnosticó un tumor abdominal que la llevó a pasar por quirófano hasta en seis ocasiones. Y hace siete años volvía a ser intervenida quirúrgicamente: «Me han operado tantas veces…me extirparon todo el tiroides y tampoco tengo bazo. Así que soy un prodigio de persona que consigue sobrevivir cada vez con menos órganos y puedo vivir normalmente. Soy hipotensa, que es una garantía de salud», contaba en su momento a ‘Vanitatis’.