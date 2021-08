Buenas noticias para Julia Otero. La periodista vuelve a la radio coincidiendo con el comienzo de temporada. Después de que hace unos meses, la presentadora revelara que iba a ausentarse durante un tiempo para someterse a un tratamiento de quimioterapia, ahora Otero retoma su programa ‘Julia en la Onda’, en las tardes de Onda Cero.

Seis meses después de confesar que se le había diagnosticado un cáncer en una revisión rutinaria, la periodista ha finalizado una importante parte del tratamiento y vuelve a su entorno laboral. “La palabra cáncer da miedo, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre”, recalcaba la locutora en el que fue su último programa, donde quiso además matizar que esperaba estar fuera tan solo unos “poquitos meses”.

Gracias de corazón a todos los que han recibido con alegría mi vuelta (provisional) a @OndaCero_es .Acabó el largo y duro tratamiento pero falta “el corte y pega”.En breve llegará la cirugía. Cuando todo haya acabado seré la primera en decirlo. En tránsito aún…pero en pie. 💪🤗 — Julia Otero (@julia_otero) August 29, 2021

A pesar de su ausencia en la radio, a lo largo de estos meses, Julia Otero no ha dejado de compartir detalles de su rutina diaria con sus seguidores de Instagram, con los que ha comentado, por ejemplo, cómo ha ido avanzando su recuperación o cómo pasaba los días. Además, también ha estado en contacto con su programa, de hecho, el pasado día 21 de junio estuvo al frente del espacio por un día, en una jornada muy especial que arrancó con una emotiva declaración de su amor por la radio. «A ver cómo sale esto. Cuatro meses después, cuatro horas enteras de radio. Espero que sea como lo de ir en bicicleta o la lista de los reyes godos», dijo entonces.»Pero puesto a pedalear, es lo que tienen los enfermos, que somos unos consentidos, me voy a dar el gustazo de empezar con una declaración de amor», recalcó la periodista, que quiso dedicar una bonita canción a quienes la han apoyado.

Aunque “no sea pa tanto” 😊…el lunes paso lista en #Jelo. El que no esté, se queda sin merienda. Reír, llorar, pensar, emocionar y divertir. Con esos verbos como objetivo -y añado, informar- empezamos la decimoquinta temporada. 💪🎤📻🎙📡😊💜 https://t.co/xs4BmT5Du4 — Julia Otero (@julia_otero) August 28, 2021

La vuelta de Julia Otero al programa es la mejor de las noticias que cabría esperar en estos momentos. Ella misma ha sido la responsable de anunciarlo a través de su perfil en Twitter, con un alegre mensaje: “aunque no sea ‘pa tanto’, el lunes paso lista en Julia en la Onda. El que no esté, se queda sin merienda”, ha escrito. No obstante, se trata de una vuelta parcial al espacio, que cumple ya su decimoquinta temporada: “acabó el largo y duro tratamiento, pero falta ‘el corte y pega’. Cuando todo haya acabado, seré la primera en decirlo. En tránsito aún… pero en pie”, revelaba la periodista ante la avalancha de mensajes de cariño y apoyo que ha recibido por la buena noticia.