Julia Janeiro, ¿felicitación a su padre o provocación?

Julia Janeiro no suele compartir sus sentimientos en las redes sociales, pero un día tan especial como hoy ha sido motivo suficiente para saltarse esta ‘regla’. Este martes, 9 de enero, su padre, Jesulín de Ubrique, cumple 50 años y la joven no ha dudado en regalarle unas emotivas palabras que han llamado la atención de muchos: «Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa», comienza a decir.

Junto a un carrusel de fotografías y vídeos donde demuestra la faceta más familiar de su progenitor, Julia ha continuado felicitando al torero con unas palabras que, para muchos, han sido consideradas como una auténtica provocación hacia los relatos que Belén Esteban siempre ha pronunciado en televisión: «Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener. Te amo, hasta donde la luz llegue, papá», concluía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)

Cabe recordar que la apodada como ‘la princesa del pueblo’ siempre ha reiterado que Jesulín nunca ha desempeñado su papel como padre con su primogénita, llegándole a tachar incluso de ‘desgraciado’ frente a las cámaras. No obstante, parece que la familia que formó posteriormente con María José Campanario opina de una manera muy distinta. Y prueba de ello ha sido la felicitación mencionada de Julia Janeiro en su 50º cumpleaños. Sea como fuere, lo cierto es que más allá de si se trata de una provocación o no, es muy probable que Julia haya conseguido sorprender a su padre en un día tan especial como es el de su cumpleaños.

La romántica felicitación de María José Campanario

Coincidiendo con su reciente activa presencia en las redes sociales, María José Campanario también ha querido utilizar las plataformas digitales para dedicar un romántico y emotivo mensaje al que considera el hombre de su vida: «Felicidades por esta nueva vuelta la Sol al alma más pura que pueda existir, al del corazón más gigante, al que trabaja sin descanso, al que me protege hasta del aire que pueda rozarme…», comenzaba a escribir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María José Campanario. (@mery_land_)

Continuaba desvelando alguna de las facetas más privadas del torero, como que se emociona cuando escucha una canción de Rocío Jurado y con una niña que toca el cajón. «Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme: ‘es que necesito saber que estás ahí’. Felices 50 ‘minino’, mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado. No puedo decirte más que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar», concluía.

Sin duda, su matrimonio es un pilar fundamental en la vida de Jesulín de Ubrique, y así lo transmitió en una entrevista concedida a ¡Hola!: «Han sido unos años espectaculares. Espero que todo siga así. Lo nuestro fue un flechazo en toda regla. Sabía que me aportaba algo que no había encontrado en otra persona. Todo el que ha intentado hacernos daño lo que ha hecho es alimentar nuestro amor», aseguró.