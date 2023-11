Julia Janeiro se enfrenta como nunca a sus seguidores en Instagram: «Estás un poco ciega»

Julia Janeiro ha vuelto a ser noticia por sus andanzas en Instagram Con 214.000 seguidores (suma y sigue) en su cuenta, ya se puede hablar de ella como una influencer por méritos propios. Es esa faceta la única por la que quiere ser noticia. Ya ha enseñado su carácter en las pocas intervenciones ante las cámaras de los reporteros que ha protagonizado. Esta vez, no ha sido con los periodistas sino que algunos seguidores con quien ha enseñado las garras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se ha enfrentado a aquellos que han criticado esta imagen que ven antes de este párrafo. En ella, Juls posa en el ascensor presumiendo de una silueta en la que destacan unas kilométricas piernas. Todo ello con un look en el que apuesta todo al negro.

Algunos followers han sentenciado a Julia Janeiro a través de comentarios en Instagram. Su impulso ha sido el no parecerles adecuada esta vestimenta para salir a la calle. Hay quien le acusaba de ir en bragas. Las críticas son el pan de cada día de los influencers, pero la noticia es que en esta ocasión, la joven no se ha podido contener y ha entrado al trapo.

A la usuaria que le acusaba de «salir en bragas», Julia Janeiro la ha despachado con sobriedad: «Creo que estás un poco ciega, porque en bragas no voy. La próxima foto la subo en taparrabos, ¿vale?». Asimismo, acusó a otra persona de «vulgar» por meterse en Instagram «solo para criticar».

El enfado de la joven iba in crescendo y en una de sus respuestas cuestionó la capacidad intelectual de su interlocutora: «¿Aún no has aprendido que no hay que opinar sobre el físico de los demás si no te piden opinión? Tendré las piernas delgadas, pero me sobra cerebro, cosa de la que tú careces». Directa al mentón.

Julia Janeiro durante sus vacaciones / Instagram

Julia ha querido dejar patente que «no estoy aquí para dar ejemplo de nada a nadie» y ha señalado que da «gracias» a que «tengo más educación que muchas personas que me triplican la edad» y a que «sólo digo una pequeña parte de lo que pienso acerca de estos comentarios».

Esta decisión de afrontar las críticas contestando no ha sido bien recibida del todo por parte de algunos usuarios. Varias personas desvelaban en comentarios a la foto que siguen «a muchísimas influencers y es la primera que veo contestando una por una de manera despectiva», algo que creen que no es «buena idea», por lo que han optado por decirle que es un «pelín ridícula» por ello. Lejos de pasar de puntillas, Julia Janeiro se fue al barro directa: «Y tú tienes demasiados años encima para hacer estas cosas, ¿no crees?».

Finalmente, María José Campanario ha querido mostrar su apoyo a su hija subiendo una storie con una foto de su hija y emoticonos de fuego, acompañada del título: «Ella». Julia Janeiro se lo agradeció con el mensaje «Love you, mami».