Juan Carlos I está en España desde el pasado miércoles y no, no por reencontrarse con un ex amigo. Este 16 de mayo, el padre de Felipe VI ha reaparecido a primera hora de la mañana en Sangenjo para la primera jornada de la tercera serie de la liga española de regatas de 6 metros que tiene lugar este fin de semana en el club Náutico. Su llegada no la ha hecho en solitario, si no con varias personas de su confianza, así como con la infanta Margarita, su hermana. El marido de doña Sofía ha aparecido sonriente y con actitud relajada a pesar de su actual tensión con Miguel Ángel Revilla, del que no se ha pronunciado.

Las imágenes de Juan Carlos I al margen de la polémica

Tras su reaparición el pasado miércoles en O Grove, el abuelo de la heredera al trono español dijo «que hacía mucho que no iba a Cantabria» -la tierra en la que vive su actual archienemigo, Miguel Ángel Revilla, con el que tuvo una estrecha amistad en el pasado- y que su idea era permanecer en Galicia hasta el final de esta semana. Dicho y hecho. Juan Carlos I no ha acudido al acto de conciliación que estaba previsto para esta mañana del 16 de mayo en el complejo judicial Las Salesas, Santander, con el ex presidente de Cantabria.

Juan Carlos I en Sangenjo. (FOTO: GTRES)

Visiblemente relajado y al margen de su última polémica, el padre del actual Rey de España ha abandonado a las dos y media de la tarde la casa donde suele alojarse en sus visitas al país -la de su gran amigo y confidente, Pedro Campos-, en dirección al náutico de Sangenjo para disfrutar del campeonato y de sus últimas horas en su tierra antes de volver a poner rumbo a los Emiratos Árabes, donde vive desde el verano del 2020.

Juan Carlos I en Sangenjo. (FOTO: GTRES)

Por su parte, Miguel Ángel Revilla sí que ha hecho su aparición en los juzgados, quizás con la intención de llegar a un acuerdo y reconciliarse con su ex amigo, con el que se siente muy decepcionado y con el que, a lo largo de su mandato, había compartido muchas confidencias más allá de sus respectivas posiciones. «Mi certeza personal es que este hombre ha tenido una trayectoria que ha defraudado a muchísimos, y muy especialmente a mí. He tenido con él una relación más afectiva que la que puede haber entre un presidente de una comunidad autónoma y un rey», ha dicho el que fuera presidente de Cantabria, que confía plenamente en la justicia: «Lo que demandan es que yo reconozca que he mentido, tanto en temas de corrupción, como en dinero que tiene fuera, como en delitos fiscales, pero mi abogado, que ha tenido una intervención larga, ha dicho que Revilla no ha mentido, sino que ha bebido de las fuentes donde está publicada esa información. Habría agradecido que se presentara porque además está en España y tiene un avión supersónico y un montón de guardaespaldas que le pagamos todos los españoles. A lo mejor si hubiera venido habríamos tenido aquí un careo y le habría explicado porque he tenido que denunciar su comportamiento».