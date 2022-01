Año de celebraciones y de recuerdos para José Sacristan. A punto de cumplirse una década desde que ganó su primer Goya, el actor se convertirá en el próximo gran protagonista de la gala del cine español recibiendo el Goya de Honor 2022. Una ocasión de lo más especial por la que el de Chinchón ha interpretado un spot dirigido por Dani de la Torre en el que “promociona” puerta por puerta las películas nominadas a los premios de la Academia de Cine: El buen patrón, Maixabel, Madres paralelas, Mediterráneo y Libertad.

Teniendo en cuenta que en poco menos de 30 días se celebrará la esperadísima ceremonia de los premios Goya, José Sacristan ha querido expresar frente a los medios de comunicación la gran alegría que supone para él este galardón tras sustentar una carrera profesional a la que dio el pistoletazo de salida a mediados de los 60: “Me hace feliz encontrarme en este lugar, en esta sede ahora. Mirando para atrás todo es mejorable, pero el recorrido me hace sentirme muy feliz de haber participado en los comienzos de la Academia. (…) Me siento muy contento, agradecido y feliz, porque no hay nada mejor que, cuando llega un reconocimiento de estos te llegue trabajando. La continuidad en el trabajo es la mayor referencia del éxito. (…) Siempre hay que estar pendiente de que suene el teléfono y de que siga habiendo trabajo”, confesaba. Y es que las muchas alegrías que le ha dado su profesión hacen que no se haya planteado retirarse bajo ningún concepto: “Tengo la suerte de que la gente considera mi trabajo y siguen contando conmigo. (…) Retirada no, antes monja”, afirmaba, haciendo hincapié sobre lo “gratificante” que es que la gente “disfrute, llore y ría con su trabajo”.

Si nos preguntamos dónde está situado su éxito profesional, probablemente sea en seguir fiel a sus principios y mantener esa “sencillez” pese a que los tiempos han ido evolucionando. Es por ello que el intérprete permanece ajeno a todo lo que tiene que ver con el universo 2.0, habiendo afirmado en más de una ocasión que no tiene teléfono móvil ni maneja Internet, siendo su esposa quien le mantiene al corriente de todo lo que se dice sobre él en redes sociales, aunque parece importarle más bien poco lo que opinen los demás.

Con respecto a la salud mental, José Sacristán lo tiene claro. La muerte de Verónica Forqué marcó un antes y un después en el panorama cinematográfico nacional, motivo por el que este problema ha vuelto a cobrar la primera plana pese a que algunos actores como él no se hayan sentido nunca sobrepasados por el oficio: “Ha habido situaciones en las que mis situaciones familiares excedían mis ingresos, como cuando en el siglo pasado nació mi hijo mayor. Pero lo agónico del año 64 duró unos meses. (…) Mientras yo pueda seguir aguantando el tirón con un mínimo de lucidez, ahí seguiremos”, aclaró, dejando entrever que aún nos queda mucho por ver de él.