La decisión de José María Almoguera que ha hecho llorar a Carmen Borrego en pleno directo

El conflicto familiar de las Campos no tiene fin. El último incidente que han protagonizado Carmen Borrego y José María Almoguera no ha dejado indiferente a nadie. El joven entró por teléfono en el programa de televisión donde su madre estaba dando una entrevista. El objetivo era dar unas declaraciones sobre la fallecida María Teresa Campos por motivo del primer aniversario de su muerte. El problema es que decidió hacer caso omiso a Borrego en esta dedicatoria.

José María dejó claro que su abuela había sido una de las personas más importantes de su vida. «La echo mucho de menos y siempre la querré mucho», comentó al respecto. Todo esto sucedió en ¡De Viernes! y Santi Acosta, presentador del espacio, aprovechó que Carmen Borrego estaba en plató para preguntarle si quería dar un paso más. «¿Quieres decirle algo a tu madre?», le comentó. A lo que Almoguera respondió: «Ahora mismo no».

Carmen Borrego, llorando en ‘¡De Viernes!’. (Foto. Telecinco)

La hermana de Terelu Campos rompió a llorar. No pudo contener las lágrimas y todo el mundo se dio cuenta de el efecto que habían tenido en ella las declaraciones de su primogénito. Hay que recordar que llevan un tiempo sin tener relación, concretamente desde que Carmen anunció en la portada de una conocida revista que iba a ser abuela.

El origen del conflicto

Hay dos versiones del mismo conflicto. José María Almoguera defiende que no quiere saber nada de su madre porque vendió una exclusiva sin su consentimiento. Carmen Borrego desveló que su exnuera Paola Olmedo estaba embarazada en Lecturas. Según ella, contaba con la aprobación de su familia, pero fuentes cercanas asegura que Almoguera no quería participar en este negocio.

Paola Olmedo, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

El programa Ni que fuéramos ha desvelado que Carmen le dio a su hijo 3.000 euros para intentar acercar posturas. No obstante, José está dolido y de momento no quiere reconciliarse con su progenitora. Borrego no quiere hablar de este tema públicamente, pero promete que la situación le provoca mucho dolor.

La respuesta de Carmen Borrego

La hija pequeña de María Teresa Campos ha recalcado en numerosas ocasiones que tiene la conciencia tranquila. Piensa que no ha hecho nada malo, pues ella anunció que iba a ser abuela con el consentimiento de Paola Olmedo. Es más, defiende que la esteticista y José María Almoguera iban a participar en el reportaje, aunque se echaron atrás en el último momento.

Carmen Borrego ha ganado fuerza. Tanto es así que ha respondido a su hijo después de la decisión que tomó durante su conexión con ¡De Viernes! José María no quiso saludar a su madre y esta última ha declarado: «No me lo esperaba, pero creo que saludar no cuesta nada. Es que parece que he matado a alguien».

La decisión de José María Almoguera

José María Almoguera en el estreno de la película ‘Bitelchus Bitelchus’. (Foto: Gtres)

José María Almoguera no deja de tomar decisiones importantes. Antes de negarse a hablar con su madre en directo, el joven acudió a la presentación de una película en Madrid. Siempre se ha caracterizado por estar en un discreto segundo plano, por eso Carmen Borrego está tan sorprendida. No obstante, ha dado la cara por él y ha recalcado que tiene derecho a disfrutar de la fama de sus apellidos.

«Me he quedado en shock porque no me lo esperaba, pero tampoco es ningún delito. Sabiendo lo que pensaba, que ahora ya no sé lo que piensa, me ha sorprendido», ha declarado Carmen en Vamos a Ver. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo se desarrolla esta historia.