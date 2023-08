«José Luis Perales ha muerto». Ese era uno de los muchos titulares que se pudieron leer en medios internacionales sobre la presunta muerte del reputado cantante. Afortunadamente, fue un bulo que se fue extendiendo y que el propio protagonista de esta historia desmentía a través de un vídeo publicado en las redes sociales.

José Luis Perales regresa de viaje / Gtres

«Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos con que alguien con muy mala idea ha dicho que me he muerto. La verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un abrazo muy fuerte y gracias a los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa. Estamos muy bien, se acabó», indicaba en un clip en el que aparecía de lo más sonriente en las calles de la ciudad del Támesis.

Después de varios días fuera, el intérprete de Un velero llamado Libertad ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Con gran sentido del humor ha atendido a la prensa que ha aguardado su llegada. «Es una tontería que ha hecho alguien, pero agradezco a muchísima gente que se haya preocupado por mi», ha dicho en un primer momento.

José Luis Perales regresa a Madrid / Gtres

José Luis ha asegurado que la noticia de su propia muerte se la ha tomado con mucho humor y que no le ha dado la mínima importancia. Además, ha confesado que ha recibido un sinfín de llamadas de preocupación. «No sabía que había tanta gente que me quisiera tanto», ha indicado. Pese al susto que se pudo llevar, se queda con lo bueno y el cariño recibido en las últimas horas. Antes de marcharse para continuar sus quehaceres, el cantante ha agradecido a la prensa y a los allí presentes todo que le ha ido llegando. Además, ha posado ante los medios gráficos siguiendo la misma tónica que siempre, la de la amabilidad.

José Luis Perales se toma con humor el bulo de su muerte / Gtres

El pasado 18 de enero, el cantautor cumplió 78 años. Nacido en la localidad de Castejón, a 65 kilómetros de la ciudad de Cuenca, es considerado como uno de los más destacados de nuestro país y cuenta una exitosa carrera internacional. Desde siempre lo tuvo claro, y la música se ha convertido en su forma de vida. Ámbito en el que ha vendido más de 55 millones de discos.

Actualmente, se encuentra volcado en su familia. Lleva desde 1977 casado con Manuela Vargas, a la que conoció porque formaban parte de la misma empresa en la que él trabajaba como delineante. Fruto de su historia de amor nacieron sus hijos, María y Pablo, con quienes forman el equipo perfecto. Ella es diseñadora de interiores y él ha cogido el testigo de su progenitor, aunque como productor musical.