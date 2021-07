José Luis Moreno fue una de las estrellas de la televisión de los años 80 y 90 no solo por su trabajo de ventrílocuo con sus inolvidables muñecos -Monchito, Macario y Rockefeller-, sino también por su labor como productor. Una faceta que le llevó a ser un hombre poderoso, temido y con una cuenta corriente envidiable. Pero su detención, el pasado 29 de junio, en el marco de la Operación Titella ha sacado a la luz sus secretos más ocultos.

Uno de ellos tiene que ver con su paternidad. Hombre discreto donde los haya y muy celoso de su vida privada, ni siquiera durante su charla distendida con Bertín Osborne, en ‘Mi casa es la tuya’ en el año 2016, contó mucho más de lo poco que se sabía. «Me he casado tres veces. Mi primera mujer griega se enganchó a mis locuras y con el tiempo nos casamos. Tuvimos un hijo. La segunda era italiana y la tercera alemana», le contó el productor.

Discreto hasta más no poder, el polifacético ventrílocuo volvía a hacer referencia a su familia un año después contando, al suplemento ‘El Cultural’ que los tres residen en Canadá y que se dedican a «hacer barcos». No se saben sus nombres y sus edades también son un misterio. Dos hombres y una mujer con los que, al parecer, José Luis Moreno, no tendría un contacto fluido. Y eso que en el programa ‘Día a Día’ de María Teresa Campos llegó a decir que los tres vivían con su primera mujer y que incluso habían disfrutado de unas vacaciones esquiando junto a ellos y dos de sus exmujeres.

Según el periódico ‘El Mundo’, el mayor de todos, un varón de 44 años, nació de su relación con Arguidula Saneanos, hija de un armador griego, con la que estuvo seis años. A ella hizo referencia en una entrevista publicada en ‘Vanity Fair’ en la que habló sobre los suyos: «Mi familia sí sabe quién ha estado a mi lado. En una ocasión mi hermana me dijo: ‘Oye,no nos dejes que nos encariñemos con Argiroula o con Luis, si luego lo vas a dejar, o te van a dejar’.

Los dos pequeños, otro varón de 38 y una chica de unos 36, nacieron de una relación posterior con una mujer italiana con la que también llegó a contraer matrimonio. Su recelo es tal, que ni siquiera su propia familia les conoce. O al menos así lo reconocía su sobrino, el productor Alberto Caballero -responsable de la serie ‘La que se avecina’-, hace una década. «Dice que tiene tres hijos, pero vete tú a saber. Su vida es un misterio absoluto. Viajaba mucho de joven, estaba solo y era bastante guapo…Es como ahora Cristiano Ronaldo: tengo unos hijos, vamos a organizar qué necesitáis, qué os falta y ya está».

Su faceta más familiar

Además de sus tres hijos tiene tres hermanos y cuatro sobrinos, «que son como si fueran hijos», admitía en 2017. Y así lo han afirmado también los dos más conocidos. Alberto y Laura Caballero. A todos les ha dado trabajo en su empresa, y les ha colmado de atenciones entre los que se encuentran estancias en Nueva York o viajes en el Concorde.

Así lo contaba Alberto en ‘Vanity Fair’ hace años rememorando su infancia junto a él. «Pasamos de veranear en Oropesa con el Seat 1430, a ir un mes a Marbella a Puente Romano en pleno apogeo de Kasoghi y yo alucinaba». Por si esto fuera poco, también recordaba cómo eran las Navidades en la mansión de José Luis Moreno: «Era una bacanal, llenaba el comedor de regalos. A mi hermana y a mí siempre nos ha tratado como a sus hijos».