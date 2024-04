Martínez-Almeida y Teresa Urquijo vuelven a España: su reacción a las preguntas sobre Irene Urdangarin

El sábado 6 de abril de este año tuvo lugar uno de los acontecimientos más esperados del año: la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Se dio el ‘sí, quiero’ con Teresa Urquijo, nieta de Teresa Borbón-Dos Sicilias. El matrimonio acaba de regresar de su luna de miel, un viaje que han llevado a cabo en dos exóticos destinos: Maldivas y Bután. El político del Partido Popular y su mujer han aterrizado en el aeropuerto de Madrid, visiblemente relajados. Tanto es así que han saludado a la prensa y han sonreído a los reporteros que les estaban esperando. Su reacción ha sido amable y cordial.

José Luis Martínez-Almeida y su esposa se han convertido en noticia esta semana porque se ha hehco público que Irene Urdangarin está saliendo con Juan, hermano de Teresa. Los periodistas que estaban esperando a la pareja han preguntado por este asunto. Almeida, que está acostumbrado a tratar con la prensa, ha sabido cómo reaccionar. Siempre ha sido discreto con su vida privada, así que ha preferido guardar las distancias.

José Luis Martínez-Almeida, con su mujer Teresa Urquijo. (Foto: Gtres)

«Me siento feliz, la verdad. Las vacaciones han sido suficientes, no nos vamos a quejar», ha comentado cuando le han preguntado si tenía ganas de retomar sus agenda. También ha aprovechado para recalcar que ha disfrutado mucho del viaje y que el clima les ha acompañado. «El tiempo bien. Ha habido algo de lluvia, pero nada del otro mundo. A nosotros no por lo menos, en eso hemos tenido suerte».

Muy sonrientes y mostrando una gran complicidad, el político y Teresa Urquijo han dado por terminada su luna de miel. Ella ha llegado a España con un pantalón blanco y un jersey de rayas. Por su parte, el alcalde madrileño ha optado por unos pantalones vaqueros y una camisa azul.

Las declaraciones del alcalde de Madrid

Tal y como ha declarado José Luis Martínez-Almeida ante los micrófonos de la agencia Gtres, no se ha enterado de la noticia sobre Irene Urdangarin y su cuñado, Juan Urquijo. «No me he enterado de nada. Hemos estado aislados, desconectados y por tanto felices», ha comentado al respecto. Ha evitado expresar sus sentimientos ante esta información.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida, en Madrid. (Foto: Gtres)

Cuando le han recordado que el noviazgo entre Irene y Juan le iba a acercar familiarmente a la Casa Real ha hecho un comentario divertido: «Ya estaba emparentado de antes, por Teresa». Hay que recordar que la actual mujer del político es nieta de Teresa Borbón-Dos Sicilias, prima de Juan Carlos I. Tanto es así que el padre de Felipe VI estuvo en la boda. También se dejó ver por allí la Reina Sofía y sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina.

El alcalde ha optado por ser prudente y se ha negado a hacer ninguna opinión sobre la vida sentimental de su cuñado Juan. «Como no me he enterado de nada, es mejor no opinar. Muchas gracias», ha declarado con una sonrisa dando por zanjada la conversación.

Almeida y Teresa Urquijo, dos turistas más

Hace solo tres días, el pasado 17 de abril, José Luis Martínez-Almeida celebró su cumpleaños mientras disfrutaba de su viaje de novios. Su mujer no quiso dejar pasar la ocasión y publicó una fotografía que acompañó con un discreto: «Happy Birthday». La imagen corrió como la pólvora en las redes sociales, lo mismo que ha pasado con un vídeo que ha compartido un usuario de TikTok.

La cuenta @Alexcanyeee2 ha puesto en circulación un material que demuestra que Almeida y Teresa se han portado como dos turistas más. Han viajado en el vuelo DXB-MAD, pero antes han buscado sus asientos y han colocado su equipaje de mano como han hecho el resto de pasajeros.